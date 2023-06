Dlaczego Rosjanie wysadzili tamę? "To ekobójstwo". Mieszkańcy uciekają przed wodą

Jej mąż zginął na Ukrainie. Teraz dostała TO od Putina. "Jest mi bardzo miło"

Rosjanie wysadzili tamę na Dnieprze. To katastrofa dla mieszkańców

Rosjanie zniszczyli tamę na Dnieprze. Mieszkańcy uciekają przed wodą

Cały świat zastanawia się, dlaczego Rosjanie wysadzili tamę na Dnieprze. Ich działanie zagraża przede wszystkim ludności cywilnej. Trwa ewakuacja okolicznej ludności. Zagrożony obszar obejmuje kilkanaście tysięcy ludzi. Np. w Krzywym Rogu, rodzinnym mieście prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, ograniczone zostanie zużycie wody dla mieszkańców i przemysłu. 70 proc. tego miasta otrzymuje wodę ze zbiornika zasilanego kanałem łączącym go ze zbiornikiem kachowskim. Z kolei w okupowanej Nowej Kachowce doszło do podtopień. Okoliczni mieszkańcy mają problem z Internetem i trudno im teraz uzyskać doniesienia z okupowanego miasta. Jak informuje agencja Reutera, połowa z przęseł tamy w Nowej Kachowce jest zniszczona, konstrukcja wciąż się zawala.

Ukraińskie władze mówią o "ekobójstwie". Rosjanie pozbawią mieszkańców wody pitnej?

Ukraińskie władze nie mają wątpliwości. To kolejny akt terroru ze strony Rosjan. - Wysadzając zaporę na Dnieprze, Rosjanie potwierdzają przed całym światem, że trzeba ich wypędzić z każdego zakątka Ukrainy, bo tam gdzie są, wykorzystują tereny okupowane do stosowania terroru - oświadczył we wtorek (6 czerwca) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Szef biura Zełenskiego jest jeszcze bardziej dosadny w słowach i działania Rosjan nazywa "ekobójstwem" oraz "kolejną zbrodnią wojenną". - Rosjanie odpowiedzą za potencjalne pozbawienie wody pitnej ludzi w południowej części obwodu chersońskiego i na Krymie, za potencjalne zniszczenie części miejscowości i biosfery - napisał Andrij Jermak na serwisie Telegram.

- Wysadzenie zapory w Nowej Kachowce to nowy etap rosyjskiej agresji na Ukrainę, który otwarcie pokazuje prawdziwe cele Kremla - zniszczenie Ukrainy, mordowanie Ukraińców, zrujnowanie gospodarki i infrastruktury krytycznej - przekazał Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RNBiO) i dodał, że "to całkowity i ostateczny demontaż całej fałszywej i ideologicznej narracji Kremla": "+wyzwolenia Ukrainy+, +niszczenia wyłącznie obiektów wojskowych+ i reszty czysto propagandowych i kłamliwych rojeń" - napisał Daniłow w mediach społecznościowych. Według Daniłowa Rosja całkowicie odrzuciła już fasadową propagandę i otwarcie deklaruje swoje prawdziwe cele. Zdaniem Daniłowa celem Rosji jest "zniszczenie Ukrainy, mordowanie Ukraińców, zrujnowanie gospodarki i infrastruktury niezbędnej do przetrwania ludności".

O tym, jak ogromne straty zadali Ukrainie Rosjanie, wysadzając tamę na Dnieprze, informuje państwowy operator elektrowni wodnych Ukrainy. Ukrghidroenerho poinformowało, że po wysadzeniu zapory wodnej w Nowej Kachowce znajdująca się na Dnieprze elektrownia wodna została całkowicie zburzona i nie nadaje się do obudowy. Ukrhidroenerho ocenia, że znajdujący się nad tamą w Nowej Kachowce zbiornik wodny na Dnieprze opróżni się w ciągu najbliższych czterech dni. Poziom wody w zbiorniku opada w szybkim tempie, a z zagrożonych zatopieniem miejscowości wywożeni są ludzie. Firma zaznaczyła, że wysadzenie zapory w Nowej Kachowce stanowi zagrożenie dla Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, która korzysta z wody z Zalewu Kachowskiego.

Rosjanie zaatakowali. Zobacz zdjęcia zniszczonej tamy na Dnieprze

Sonda Obawiasz się ataku Rosjan na Polskę? Tak Nie Nie wiem