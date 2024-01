Doktor Quinn ma 73 lata i uprawia szalony seks! Pikantne wyznania Jane Seymour

73-letnia Jane Seymour szczerze o seksie po siedemdziesiątce! "Seks jest teraz cudowniejszy i bardziej namiętny niż wszystko, co kiedykolwiek pamiętam"

Czy życie seksualne po siedemdziesiątce może rozkwitnąć? Jak najbardziej tak - przekonuje Jane Seymour (73 l.). Serialowa dr Quinn parę w artykule napisanym dla magazynu Cosmopolitan stwierdziła, że uprawia teraz najbardziej udany seks w całym swoim życiu. A to wszystko za sprawą nowego partnera, z którym spotyka się od paru miesięcy. John Zambetti, który skradł serce Doktor Quinn, to amerykański gitarzysta oraz dziennikarz telewizyjny urodzony w 1949 roku. 75-latek i 73-latka nie próżnują w sypialni, a doktor Quinn postanowiła ujawnić to światu w Cosmopolitan. "Seks jest teraz cudowniejszy i bardziej namiętny niż wszystko, co kiedykolwiek pamiętam, ponieważ opiera się na zaufaniu, miłości i doświadczeniu" – napisała gwiazda. "Teraz znam siebie i swoje ciało, a i John miał w życiu własne doświadczenia – to nie jest tak, jak wtedy, gdy jest się młodszym. Twoje życie seksualne nie musi kończyć się po 60. roku życia. Szaleństwo polega na tym, że w tej chwili czuję się, jakbym miała zarówno doświadczenie, jak i znowu 16 lat. Naprawdę czuję, że seks i intymność są w moim wieku lepsze niż kiedykolwiek wcześniej" - zapewnia namiętna aktorka.

Czterech mężów Jane Seymour. Ostatni rozwód w 2015 roku

Jak dotąd, Jane Seymour miała czterech mężów i czterokrotnie się rozwodziła. Byli to Michael Attenborough (1971–1973), Geoffrey Planer (1977–1978), David Flynn (1981–1992) i James Keach (1993–2015). Jane Seymour przyznała się do zaledwie dwóch operacji plastycznych i to wykonanych przed dziesiątkami lat. Około czterdziestki poprawiła biust i miała korektę powiek, jeszcze w latach 90. Podobno na tym poprzestała. "Pytano mnie, czy robiłam lifting i odpowiedziałam, że nie" - zarzeka się gwiazda. "Doktor Quinn" to hitowy tasiemiec lat dziewięćdziesiątych, emitowany w latach 1993–1998 i opowiadający o przygodach lekarki otwierającej praktykę w małym miasteczku na Dzikim Zachodzie.

