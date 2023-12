Koszmar!

Dom wyleciał w powietrze podczas interwencji policji. Szokujące wideo!

To nagranie obiegło już cały świat! W Arlington w Wirginii (USA) doszło do eksplozji domu mieszkalnego, podczas policyjnej interwencji. Funkcjonariusze weszli do środka, by wręczyć właścicielowi posesji nakaz przeszukania, niedługo później nastąpił wybuch. Jak doszło do eksplozji?