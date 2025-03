Donald Trump chce przejąć Grenlandię. Ogłoszono wyniki głosowania

"75 proc. drogi do pokoju". Trump mówi, co będzie, jeśli Putin się nie zgodzi

"Potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego, a nawet międzynarodowego, i współpracujemy ze wszystkimi zaangażowanymi, aby spróbować ją zdobyć” — powiedział niedawno Donald Trump w swoim przemówieniu wygłoszonym przed amerykańskim Kongresem, wracając do tematu zamiaru przejęcia Grenlandii przez USA. "Naprawdę jej potrzebujemy dla bezpieczeństwa międzynarodowego, dla bezpieczeństwa światowego i myślę, że ją zdobędziemy. Tym czy innym sposobem, zdobędziemy ją" - mówił prezydent USA. W mediach społecznościowych zwracał się do mieszkańców Grenlandii, namawiając do poparcia idei zostania kolejnym amerykańskim stanem i kusząc obietnicami bogactwa. Na wyspie odbyły się właśnie wybory parlamentarne. Po przeliczeniu 90 proc. głosów są już wstępne wyniki. Jak podaje BBC, wybory parlamentarne w Grenlandii wygrały partie opozycyjne, opowiadające się za ogłoszeniem całkowitej niepodległości wyspy od Danii. Jak podaje BBC, partia Demokraatit zdobyła 30 proc. głosów, Naleraq 25 proc., a Inuit Ataqatigiit też 21 proc. Ale podczas gdy ugrupowania te chcą niepodległości, ani jedna nie chce, by Grenlandia została kolejnym amerykańskim stanem, choć niektóre opowiadają się za zacieśnieniem więzi z Ameryką. Wszystkie chcą niezależności, nie pójścia pod władzę Trumpa. Jednak niepodległość Grenlandii oznaczałaby dla USA brak sporu z Danią o tę kwestię. Grenlandia jest od setek lat formalnie zależna od Danii i posiada pewną autonomię. Ostatni sondaż przeprowadzony wśród jej mieszkańców pokazał, że nie chcą przyłączenia do USA. Sprzedaż czy oddanie Grenlandii odrzuciły też władze Danii.

"Zapewnimy wam bezpieczeństwo, uczynimy bogatymi i razem wzniesiemy Grenlandię na wyżyny"

W mediach społecznościowych Trump zwrócił się niedawno bezpośrednio do mieszkańców Grenlandii: "Zapewnimy wam bezpieczeństwo, uczynimy bogatymi i razem wzniesiemy Grenlandię na wyżyny, osiągnięcie których nigdy wcześniej nie uznawaliście za możliwe" – powiedział. Z sondażu instytutu Verian dla duńskiego dziennika "Berlingske" wynika, że 85 proc. Grenlandczyków nie chce, aby ich wyspa stała się częścią Stanów Zjednoczonych, a zwolennikami jej przyłączenia do USA jest zaledwie 6 proc. 57-tysięcznej populacji Grenlandii. Trump już podczas swojej pierwszej kadencji w Białym Domu próbował kupić Grenlandię od Danii, ale premier Mette Frederiksen odmówiła mu. Także urzędujący obecnie premier Mute Egede podkreśla, iż miejsce to nie jest na sprzedaż. Formalnie Grenlandia jest terytorium zależnym od Danii, jednak posiadającym autonomię i własnego premiera. Po wygraniu ostatnich wyborów prezydenckich, jeszcze jako prezydent elekt, podczas ogłaszania nominacji kandydata na ambasadora USA w Danii Trump powiedział, że Stany Zjednoczone muszą "mieć" Grenlandię. "Podobnie, Wesołych Świąt mieszkańcom Grenlandii, która potrzebna jest Stanom Zjednoczonym ze względów bezpieczeństwa narodowego i którzy chcą, by USA tam były - i będziemy!" - pisał wtedy w mediach społecznościowych. Dodał, że zakup Grenlandii to "konieczność".

