Donald Trump dostanie Nobla?! Nominował go Netanjahu

Benjamin Netanjahu ogłosił, że nominował prezydenta Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla

Donald Trump często podkreśla, że chce pokoju, a nawet obiecuje, że zaprowadzi go błyskawicznie, po czym niestety nic z tego nie wychodzi. Nieoficjalnie mówi się, że wysiłki prezydenta USA w kierunku zakończenia wojny na Ukrainie miały między innymi podłoże osobiste - podobno Trump marzy o Pokojowej Nagrodzie Nobla. Jak wiadomo, w przypadku Ukrainy z pokoju nie tylko nic nie wyszło, ale nawet wojna przybrała na sile, a Trumpowi pozostało mówienie, że obie strony go zawiodły. Ale swoją szansę ma jeszcze na Bliskim Wschodzie, gdzie Izrael napadł na Iran. Jak pamiętamy, USA zbombardowały Iran, twierdząc, że Teheran jest o krok od zbudowania bomby atomowej i zrzucenia jej na Izrael, podczas gdy Teheran zaprzeczał i twierdził, iż jego program nuklearny jest całkowicie pokojowy. Podobnie zresztą utrzymywały również anonimowe osoby z wywiadu USA cytowane przez CNN, które nie widziały żadnych dowodów świadczących o morderczych zamiarach autorów programu nuklearnego, a w szczególności o bliskiej ich realizacji. Ale bombardowania się odbyły.

"W tym momencie wprowadza pokój w jednym kraju po drugim" - argumentował Netanjahu

Wkrótce wojna na Bliskim Wschodzie między Iranem a Izraelem faktycznie została zatrzymana i póki co zawieszenie broni jest przestrzegane, a obie strony ogłosiły zwycięstwo. Premier Izraela postanowił okazać wdzięczność Trumpowi i pomóc mu w realizacji skrytego marzenia. Dlatego ogłosił w poniedziałek w Białym Domu, że nominował prezydenta Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. "W tym momencie wprowadza pokój w jednym kraju po drugim" - argumentował niespodziewanie zachwycony pokojem Netanjahu, który jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze za zbrodnie popełnione w Strefie Gazy. "Zasłużyłeś na to i powinieneś ją otrzymać" - podkreślał premier Izraela. Nie jest to pierwszy raz, gdy Trump otrzymuje taką nominację. Wcześniej do pokojowej Nagrody Nobla nominowali go politycy z USA czy Norwegii, a nawet rząd Pakistanu.

President Donald J. Trump and Prime Minister Benjamin Netanyahu 🇺🇸🤝🇮🇱 pic.twitter.com/O59D7JXUMC— The White House (@WhiteHouse) July 8, 2025

