Donald Trump ma żądania wobec Ukrainy. "Natychmiast"

Donald Trump apeluje do Ukrainy. Żąda, by podpisała umowę o minerałach "NATYCHMIAST"

Donald Trump znów ma pretensje do Ukrainy. Chodzi o umowę dotyczącą minerałów ziem rzadkich, o której mówi się od paru miesięcy, ale która nadal nie została zawarta. Miało się to stać jeszcze 28 lutego, podczas spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Jak pamiętamy, politycy pokłócili się wówczas na oczach całego świata, a ukraińska delegacja została wyproszona za drzwi. Tymczasem umowa o minerałach miała być częścią porozumienia pokojowego w sprawie wojny na Ukrainie. Jak napisał właśnie Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth, Ukraina nadal nie podpisała ze Stanami Zjednoczonymi tego dokumentu. "Ukraina, na czele której stoi Wołodymyr Zełenski, nie podpisała ostatecznych dokumentów dotyczących bardzo ważnej umowy o ziem rzadkich ze Stanami Zjednoczonymi. Jest co najmniej trzy tygodnie spóźniona. Miejmy nadzieję, że zostanie ona podpisana NATYCHMIAST. Prace nad całościową umową pokojową między Rosją a Ukrainą przebiegają sprawnie" – stwierdził prezydent USA w poście Truth Social.

Donald Trump chce ustępstw terytorialnych Zełenskiego wobec Rosji, on nie chce się na to zgodzić

Wcześniej Donald Trump wywołał falę komentarzy swoimi słowami, które padły w wywiadzie dla "Time". Powiedział, że "Krym zostanie przy Rosji". Według tego źródła plan pokojowy Stanów Zjednoczonych zakłada, że Ukraina odda Rosji około 20 proc. swoich terytoriów, Axios pisał wcześniej o punkcie porozumienia, który zakłada uznanie rosyjskiego zwierzchnictwa nad Krymem. Tymczasem Wołodymyr Zełenski nie chce się na to zgodzić. Rozmowy pokojowe mimo wszystko trwają. "Obecnie pracujemy nad dalszymi kontaktami między Ukrainą a USA na różnych szczeblach. Wierzymy, że te kontakty będą miały miejsce, ponieważ teraz ważne jest, aby trzymać się tego dialogu, prowadzić wymianę stanowisk, wymianę opinii drogą dyplomatyczną, a nie za pośrednictwem mediów" - powiedział dziś, w piątek 25 kwietnia rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj.

