Donald Trump nie owijał w bawełnę. "Powstrzymaliśmy wojnę nuklearną"

Donald Trump o Indiach i Pakistanie: "To mogła być zła wojna nuklearna, w której mogłyby zginąć miliony ludzi"

"Po długich nocnych rozmowach" Indie i Pakistan zgodziły się na pełne i natychmiastowe zawieszenie broni - powiedział Donald Trump. "To mogła być zła wojna nuklearna, w której mogłyby zginąć miliony ludzi" – mówił prezydent USA podczas konferencji prasowej, dziękując wiceprezydentowi Vance’owi i sekretarzowi Rubio za wysiłki na rzecz zażegnania konfliktu dwóch mocarstw atomowych, jakimi są Indie i Pakistan. "Pracowali nad tym bardzo ciężko" – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. "Jestem bardzo dumny z (...) przywódców Indii i Pakistanu, że mieli w sobie siłę, mądrość i hart ducha, by w pełni zrozumieć, że nadszedł czas, by powstrzymać tę agresję, która mogła doprowadzić do śmierci tak wielu ludzi" - dodał.

Premier Indii: Nie będziemy "tolerować nuklearnego szantażu" ze strony Pakistanu

Premier Indii Narendra Modi potwierdził, że Indie "wstrzymały działania militarne", ale jak dodał, "odpowiedzą zdecydowanie", jeśli dojdzie do kolejnego ataku terrorystycznego i nie będą "tolerować nuklearnego szantażu" ze strony Pakistanu. "Pakistan wybrał atak na Indie zamiast walki z terroryzmem. Jeśli Pakistan chce przetrwać, musi zniszczyć swoją infrastrukturę terrorystyczną" - stwierdził Modi. Jak ujawnił, Indie zbaiły stu terrorystów podczas ostatnich operacji.

O co chodzi w sporze między Indiami a Pakistanem?

W sporze między Indiami a Pakistanem chodzi o Kaszmir, przygraniczny region, do którego oba te państwa roszczą sobie prawa, formalnie kontrolując obecnie różne jego partie. 22 kwietnia doszło do zamachu w Pahalgam na terenie Indii, zginęło 26 osób, w tym turyści. Indie twierdzą, że kierował tym rząd Pakistanu, a nie sami rebelianci, rząd Pakistanu zaprzecza. Oficjalnie do rzezi przyznała się grupa Front Oporu, tłumacząc swoją decyzję o ataku napływem 85 tys. osadników. Indie najpierw zawiesiły obowiązujący od 60 lat traktat o przygranicznych terenach oraz zamknęły przejście graniczne z Pakistanem. A w nocy z 6 na 7 maja podjęły kroki militarne. Ostrzelały cele w Pakistanie, a siły zbrojne Pakistanu w odpowiedzi zestrzeliły pięć indyjskich maszyn, w tym trzy samoloty Rafale. Po obu stronach zginęły dziesiątki ludzi, w tym cywilów w atakowanych wioskach.

