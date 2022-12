Donald Trump odlatuje! Przebrał się za Supermana i chce ratować świat

Zamordowali ich Niemcy, bo ratowali Żydów. Dołączą do grona błogosławionych

To, że Donald Trump nie grzeszy skromnością, było wiadome od dawna. Ale teraz były prezydent Stanów Zjednoczonych przeszedł sam siebie! Na swoim portalu społecznościowym Truth pokazał zdumiewające sceny. Na zdjęciu czy też na grafice pokazanej przez Trumpa widzimy jego samego wystylizowanego na Supermana - rozchyla garnitur, ukazując literę "T" jak "Trump" na muskularnej piersi przypominającej tors superbohatera z komiksów i filmów. Oczy SuperTrumpa miotają laserowe wiązki... "AMERYKA POTRZEBUJE SUPERBOHATERA!" - dopisał eks prezydent, ujawniając, że niebawem wygłosi jakieś ważne oświadczenie. Póki co Donald Trump zdążył już potwierdzić, że ponownie będzie się ubiegał o prezydenturę. Czy ma szanse? Co dokładnie powiedział, ogłaszając w zeszłym miesiącu swój start w wyborach prezydenckich w 2024 roku?

Donald Trump ponownie będzie ubiegał się o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Poprzednik Joe Bidena 16 listopada oficjalnie ogłosił, że będzie kandydował. Swoje przemówienie wygłosił z posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, gdzie niedawno odbył się ślub jego młodszej córki, Tiffany. "Dziś ogłaszam moją kandydaturę na prezydenta Stanów Zjednoczonych" - powiedział Donald Trump. Następnie przeszedł do ostrej krytyki rządów obecnego amerykańskiego przywódcy, Joe Bidena. W swoim przemówieniu odniósł się do wojny na Ukrainie. Stwierdził, że Biden "prowadzi nas na skraj wojny nuklearnej, koncepcji niewyobrażalnej zaledwie dwa krótkie lata temu". Czy Trump ma szanse? Sondaże prowadzone wśród republikanów wskazują na to, że większe szanse ma u nich gubernator Florydy Ron DeSantis.

Donald Trump opublikował swój wizerunek SuperTrumpa na portalu Truth, a nie na Twitterze. Czemu? pod koniec prezydenckiej kadencji został zbanowany między innymi na Facebooku i Twitterze. Tymczasem zwłaszcza ten ostatni serwis społecznościowy był dla amerykańskiego polityka głównym sposobem komunikowania się ze światem. Gdy Trump był prezydentem, dosłownie raz po raz zamieszczał na Twitterze kolejne bardzo emocjonalne posty. Ale po najeździe na Kapitol w styczniu 2021 roku szefowie społecznościowych gigantów z Markiem Zuckerbergiem na czele uznali, że Trump podjudzał tłum do ataku na siedzibę Kongresu używając swoich kont i zablokowali je. Portal Truth należący do Trumpa ruszył dopiero parę miesięcy temu. Trump zapowiadał koniec cenzury i "politycznej dyskryminacji" w mediach społecznościowych. Konto Trumpa na Twitterze zostało niedawno przywrócone po tym, jak większość użytkowników opowiedziała się za tym w głosowaniu urządzonym przez Elona Muska, nowego właściciela Twittera. Mimo to Trump nadal używa Truth Social, a na Twittera nie chce wracać.

Remember when he recovered from Covid and had to be talked out of walking out and revealing a Superman t-shirt underneath? Well here we are again. Are we a nation of 7 year-olds? I don’t think so. American democracy is Trump’s kryptonite and I hope Jack Smith has a stash of it. pic.twitter.com/GonJsW8QIm— Gwyn McGee (@beyondmaya) December 14, 2022

