Donald Trump ostrzega Iran: "będzie gorzej". Prezydent USA szokuje. "Wszyscy są już MARTWI"

Atak Izraela na Iran. Zniszczone instalacje nuklearne, ofiary śmiertelne. Co z Polakami przebywającymi w Iranie? RELACJA NA ŻYWO

Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, zabrał głos w sprawie rosnącego napięcia na linii Iran–Izrael. Przywódca USA wezwał władze Iranu do natychmiastowego zakończenia działań wymierzonych w Izrael, mimo że atak nastąpił przecież z drugiej strony. Słowa Trumpa padły po doniesieniach o śmierci pięciu wysokich rangą Irańczyków — trzech generałów i dwóch naukowców — w ataku dronowym, za który odpowiedzialność przypisano Izraelowi. W mediach społecznościowych Donald Trump opublikował komunikat, w którym bezpośrednio zwrócił się do przywódców Iranu: — Iran musi natychmiast zakończyć wszystkie ataki i groźby wobec Izraela. Zróbcie to, zanim będzie za późno — napisał prezydent.

Czytaj więcej: Polacy nie ufają Trumpowi w polityce zagranicznej. Sondaż ujawnia zaskakujące różnice

Słowa te padły w kontekście rosnącego napięcia po izraelskim ataku dronowym przeprowadzonym na przedmieściach Teheranu, który zabił kilku wysokich przedstawicieli irańskich sił zbrojnych. Amerykańscy urzędnicy potwierdzili, że to on stał za operacją. Donald Trump ostrzega, że Izrael to państwo, które "potrafi się bronić", i zasugerował, że każdy atak może spotkać się z dotkliwą odpowiedzią. W opinii wielu komentatorów wypowiedź Trumpa należy traktować jako próbę zastraszenia Iranu i wystosowania jednoznacznego sygnału, że ewentualna odpowiedź Teheranu może spotkać się z militarną reakcją — być może również ze strony USA, jeśli Trump podejmie taką decyzję.

Iran milczy, ale przygotowuje się. Mocne słowa Trumpa: "Wszyscy są już martwi"

Iran oskarżył Izrael o „akt terroru państwowego” i zapowiedział „adekwatną odpowiedź w wybranym czasie i miejscu”. Donald Trump nie hamował się w swoich ostatnich wypowiedziach, komentujących to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.

- Powiedziałem im, że będzie znacznie gorzej, niż cokolwiek, co znają, czego się spodziewali lub o czym zostali poinformowani; że Stany Zjednoczone produkują najlepszy i najbardziej zabójczy sprzęt wojskowy na świecie — ZDECYDOWANIE najlepszy — i że Izrael posiada go dużo, a wkrótce dostanie jeszcze więcej. (...) „Twardogłowi” w Iranie nie posłuchali ostrzeżeń i wszyscy są TERAZ MARTWI, a będzie tylko gorzej - napisał Donald Trump.

Warto przypomnieć, że obecny prezydent USA od początku swojej kadencji kontynuuje twardą linię wobec Iranu. Jego administracja została poinformowana z wyprzedzeniem o planowanym izraelskim uderzeniu. Jak podkreśla Politico, Trump postanowił wykorzystać moment, by wzmocnić przekaz o niezachwianym wsparciu USA dla Izraela oraz odstraszyć Teheran przed ewentualnym kontratakiem. W kontekście wcześniejszej decyzji o zabiciu gen. Qasema Soleimaniego w 2020 roku, obecna reakcja prezydenta wpisuje się w jego długoterminową strategię konfrontacji z Iranem.

Zobacz galerię zdjęć: Atak Izraela na Iran! Zaczyna się wielka wojna na Bliskim Wschodzie?

Sonda Śledzisz doniesienia z Iranu i Izraela? Tak Czasami Nie