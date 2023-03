Donald Trump z zarzutami. Zapłacił aktorce porno za milczenie?

Były prezydent USA w tarapatach. Powołana przez nowojorską prokuraturę wielka ława przysięgłych zagłosowała w czwartek za postawieniem zarzutów Donaldowi Trumpowi. Sprawa ma związek z gwiazdą porno. Zgodnie z ustaleniami śledztwa nowojorskiej prokuratury, Donald Trump w 2016 roku miał zapłacić aktorce porno Stormy Daniels 130 tys. dolarów za milczenie w sprawie ich rzekomego romansu. W 2018 r. były prawnik Trumpa Michael Cohen, który dokonał zapłaty za milczenie Daniels i modelce Karen McDougal, został skazany przez sąd federalny na trzy lata więzienia m.in. za złamanie przepisów finansowania kampanii wyborczej.

Trump z zarzutami. Straszy, że USA czeka "śmierć i destrukcja"

Adwokat byłego prezydenta USA, Joe Tacopina, stwierdził, że Trump zostanie zatrzymany i formalnie postawiony w stan oskarżenia prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Jak przypomina PAP, 76-letni Trump przez ostatnie dwa tygodnie wielokrotnie sugerował, że otrzyma zarzuty i zostanie zatrzymany oraz w ostrych słowach atakował szefa prokuratury okręgowej na Manhattanie Alvina Bragga, nazywając go m.in. "zwierzęciem" i publikując zbitkę zdjęć, na których zdaje się grozić prokuratorowi kijem bejsbolowym. Wzywał też do protestów i sugerował, że postawienie mu zarzutów doprowadzi do "śmierci i destrukcji".

Trump: "Chcą mnie dorwać"

"To jest polityczne prześladowanie i ingerencja wyborcza na najwyższym poziomie w historii. Demokraci kłamali, oszukiwali i kradli w swojej obsesji by dorwać Trumpa, ale teraz zrobili coś nie do pomyślenia - postawili zarzuty kompletnie niewinnej osobie w rażącym akcie ingerencji wyborczej" - grzmiał Trump w oficjalnym oświadczeniu. Nowy Jork przygotowuje się na najgorsze. Służby porządkowe już od tygodnia są w gotowości na wypadek protestów zwolenników i manifestacji przeciwników byłego prezydenta. Funkcjonariusze nowojorskiej policji wszystkich rang zostali wezwani do służby w mundurach w piątek. Mają być gotowi do mobilizacji w każdym momencie.

Zarzuty związane z zapłatą aktorce porno nie są jedynymi, jakie może usłyszeć były prezydent. "Donald Trump stoi w obliczu ponad 30 zarzutów związanych z oszustwami biznesowymi" - podaje CNN.

Breaking News: A grand jury in New York has voted to indict Donald Trump over his role in a hush money payment to a porn star, according to four people with knowledge of the matter. https://t.co/2p3Rlr0abC pic.twitter.com/JhSJLKoMny— The New York Times (@nytimes) March 30, 2023

