"W 24 godziny jestem w stanie zakończyć wojnę". Szokująca deklaracja Trumpa!

Donald Trump nigdy nie krył swojej sympatii do Władimira Putina. Nawet teraz, po ponad roku trwania krwawej wojny na Ukrainie, jaką prezydent Rosji rozpętał, były prezydent USA utrzymuje, że zawsze był z Putinem w dobrej komitywie i jest w stanie na niego wpłynąć. W poniedziałek (27 marca) udzielił wywiadu stacji Fox News. W rozmowie z Seanem Hannitym stwierdził, że ma konkretny plan na to, jak zakończyć wojnę na Ukrainie w 24 godziny, ale... go nie zdradzi. Zrobi to dopiero po wygranych wyborach prezydenckich 2024.

Trump: "Sprawę z Zełenskim i Putinem załatwię w 24 godziny"

"Jeśli to nie zostanie rozwiązane do tego czasu [wojna do czasu wyborów w Ameryce - przyp. red.], załatwię to w ciągu 24 godzin z Zełenskim i Putinem. To są bardzo łatwe negocjacje, ale nie chcę ci mówić, jak będą wyglądały. Ale zapewniam, że rozwiążę to w ciągu jednego dnia i będzie pokój między nimi" - mówił, cytowany przez "New York Post". Trump powtórzył, że nie zamierza negocjować, póki nie wygra wyborów. A do tych jeszcze półtora roku. "To długi czas, w którym sytuacja może się znacznie pogorszyć".

Trump o trzeciej wojnie światowej. "Dwie poprzednie będą jak gra w łapki"

"Jeśli ta sprawa nie zostanie rozwiązana do czasu wyborów – a możliwe, że tak się nie stanie, a także możliwe, że przez tych idiotów, którzy robią to, co robią, rozpęta się trzecia wojna światowa [prawdopodobnie ma na myśli rząd USA - przyp. red.] – to może skończyć się nuklearną wojną, przy której I i II wojna światowa będą jak gra w łapki" – twierdzi Trump. Warto przypomnieć, że Trump od początku wojny utrzymuje, że gdyby wciąż był u władzy, do napaści na Ukrainę by nie doszło, bo "zawsze świetnie dogadywał się z Putinem".

Former President Donald Trump returned to Fox News on Monday for an extended interview with host Sean Hannityhttps://t.co/abFnNo6gL1— Rolling Stone (@RollingStone) March 28, 2023

Sonda Kogo wolisz, Trumpa czy Bidena? Trumpa Bidena