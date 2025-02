Donald Trump zaczął mówić o Polsce. "Jestem zobowiązany"

Donald Trump podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim: "Jestem bardzo zobowiązany wobec Polski"

Wołodymyr Zełenski spotkał się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Rozmowy dotyczą umowy amerykańsko-ukraińskiej o eksploatacji minerałów na terenie Ukrainy i powiązanego z tym funduszu na rzecz odbudowy, a także gwarancji bezpieczeństwa. Amerykański prezydent w pewnym momencie zaczął mówić o NATO i Polsce. "Jestem bardzo zaangażowany na rzecz Polski. Myślę, że Polska naprawdę stanęła na wysokości zadania i wykonała świetną robotę dla NATO. Jak wiesz, zapłacili więcej, niż musieli. To jedna z najlepszych grup ludzi, jakie kiedykolwiek poznałem. Jestem bardzo zobowiązany wobec Polski" - powiedział Trump. Z kolei Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że jeśli Putin nie zostanie powstrzymany w jego kraju, to "pójdzie dalej, do państw bałtyckich i Polski. Ale najpierw ruszy na państwa bałtyckie, bo one były republikami ZSRR i Putin chce je przyłączyć z powrotem do swojego imperium" - powiedział ukraiński prezydent.

Trump do Zełenskiego: "Jesteśmy na skraju III wojny światowej, a wy nie szanujecie Stanów Zjednoczonych"

Donald Trump na początku wizyty stwierdził, że porozumienie pokojowe kończące wojnę na Ukrainie jest "dość blisko". Choć wcześniej prezydent USA obrażał Zełenskiego w mediach społecznościowych, nazywając go "średnio udanym komikiem", a nawet "dyktatorem", nie mówił mu takich rzeczy prosto w twarz. W zamian za to stwierdził "Wyrażam uznanie dla waszych generałów, żołnierzy i dla Pana osobiście". Podczas spotkania w Białym Domu doszło jednak do ostrego starcia obu polityków. "Nie macie prawa dyktować nam, co powinniśmy czuć. Jesteśmy na skraju III wojny światowej, a wy nie szanujecie Stanów Zjednoczonych" – powiedział Trump Zełenskiemu, cytowany przez Ukraińską Prawdę. "Nie macie prawa mówić nam, co mamy robić” - odpowiedział prezydent Ukrainy, zaś Trump stwierdził, iż Zełenski nie okazuje szacunku i nie jest w stanie niczego nikomu dyktować.

🚨@ZelenskyyUa & @realDonaldTrump are about to speak – get real-time updates and key takeaways on our pageFollow us now and stay ahead! 👇 #Zelenskyy #Trump #PressConference pic.twitter.com/CbbzmonbZG— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) February 28, 2025

