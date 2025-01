Donald Trump zaczął mówić o Polsce. "Jeden z wyjątków"

Donald Trump powiedział coś o Polsce już jako urzędujący prezydent USA. Należymy do chlubnych wyjątków

Donald Trump dwa dni temu, 20 stycznia, został uroczyście zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy to dobrze, czy źle dla Polski, że nie wygrała Kamala Harris? Zdania na ten temat są podzielone, a obawy budzi zwłaszcza to, co wynegocjuje nowy amerykański przywódca z Władimirem Putinem. Rosyjski prezydent tuż po zaprzysiężeniu Trumpa powiedział w telewizyjnym wystąpieniu: „Jeśli chodzi o rozwiązanie samej sytuacji, chciałbym podkreślić, że celem nie powinno być krótkie zawieszenie broni, nie jakiś okres wytchnienia, który pozwoliłby na przegrupowanie i ponowne uzbrojenie sił, ale długoterminowy pokój oparty na poszanowaniu uzasadnionych interesów wszystkich ludzi i wszystkich narodów zamieszkujących region”. Trudno powiedzieć, jak dalece Trump ustąpi rosyjskiemu dyktatorowi w kwestii warunków tego długoterminowego pokoju i jakie to będzie miało konsekwencje dla Polaków. Do tego republikanin nie raz ostro i prowokacyjnie domagał się od europejskich krajów NATO, by bardziej dokładały się do kasy NATO, raz nawet wypowiadając pamiętne słowa o tym, że powiedziałby Putinowi, by "robił, do cholery, co zechce" z tymi, którzy nie będą płacić jak trzeba na obronność w ramach NATO.

Trump pochwalił Polskę, ponieważ wydajemy na wojskowość nawet więcej, niż obecnie wymagane 2 proc. PKB

Teraz w kontekście wydatków na obronę, już jako urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych, Trump zaczął mówić o Polsce. Donald Trump ponownie mówił, że USA wydają o wiele więcej na pomoc Ukrainie i ochronę granic NATO niż Europa i że musi się to zmienić. Prezydent stwierdził, iż Ameryka wydała na Ukrainę o 200 miliardów dolarów więcej niż kraje z naszego kontynentu. Jak podkreślił, kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego powinny wydawać nawet nie 2 proc., a 5 proc. PKB. Dodał przy tym, że Polska należała do krajów będących pod tymi względem chlubnymi wyjątkami, ponieważ wydajemy na wojskowość nawet więcej, niż obecnie wymagane 2 proc. PKB. Przypomnijmy, że nasze wydatki na obronność mają wynieść w tym roku nawet 4,7 proc. PKB. „NATO powinno płacić więcej pieniędzy. NATO powinno płacić 5 procent. Muszą wyrównać sytuację” – powiedział Trump, odnosząc się do innych niż USA krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Trump just stated that very few NATO member used to meet NATO’s spending requirement on 2%, with Trump saying that Poland was one of few exceptions.Trump added that countries located near Russia spend more than the other countries.🇺🇸🇵🇱 pic.twitter.com/zKNK22a1er— Visegrád 24 (@visegrad24) January 21, 2025

