Donald Trump został DJ-em! Nowe powołanie 77-letniego byłego prezydenta?

Donald Trump został DJ-em! Były prezydent USA szaleje nad laptopem na imprezach

Donald Trump parę miesięcy temu oficjalnie potwierdził, że wystartuje w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Jednak w międzyczasie komisja Kongresu zaczęła dobierać się mu do skóry, rekomendując prokuraturze postawienie eks prezydentowi zarzutów federalnych. Efektem tego wszystkiego może być nawet wsadzenie Trumpa za kratki na 40 lat, ale także zakaz startowania w wyborach prezydenckich i zajmowania wysokich stanowisk państwowych. Czyżby polityk już teraz szykował się na przebranżowienie? Aż trudno uwierzyć, czym się teraz zajął! Jak pisze między innymi "New York Post", Donald Trump trudni się... didżejowaniem. Podobno na swoich imprezach w Mar-a-Lago nie zatrudnia nikogo z zewnątrz, tylko sam dorywa się do laptopa i układa listę piosenek. Czego słucha Donald Trump jako wyluzowany DJ? Podobno uwielbia Celine Dion, zwłaszcza "My Heart Will Go On" znane z filmu "Titanic", wybiera też muzykę musicalową graną na Broadwayu oraz Bruce'a Springsteena, nie gardzi hitami lat osiemdziesiątych.

Donaldowi Trumpowi grozi 40 lat więzienia. Jest rekomendacja komisji śledczej dla prokuratury w sprawie ataku na Kapitol

Najazd na Kapitol to jedna z najczarniejszych kart w dziejach amerykańskiej demokracji. Tłum najbardziej fanatycznych zwolenników Donalda Trumpa wdarł się do Kongresu i zaczął demolkę. Podczas starć z policją zginęło 5 osób, obrażenia odniosło aż 138 policjantów. Trump wcześniej otwarcie głosił, że wybory sfałszowano, co rozjuszyło tłum. Czy powinien teraz odpowiedzieć za to, co wydarzyło się niemal dwa lata temu w siedzibie Kongresu w Waszyngtonie? Sprawę badała specjalna Komisja śledcza Izby Reprezentantów. Teraz ogłosiła efekty swojego postępowania. Wyniki prac komisji są miażdżące dla Trumpa. Były prezydent Stanów Zjednoczonych może iść do więzienia nawet na 40 lat, ponieważ taką karę przewiduje w USA prawo za poważne przestępstwa, o jakie został oskarżony przez komisję. Może też nie być dopuszczonym do kandydowania na prezydenta w 2024 roku.

Podżeganie do dokonania przewrotu w państwie, zakłócenia oficjalnych procedur Kongresu, zmowy w celu dokonania oszustwa oraz zmowy w celu poświadczenia nieprawdy. O to może oskarżyć prokuratura Trumpa

Mowa jest dopiero o rekomendacjach komisji śledczej Izby Reprezentantów dla prokuratury. Prokurator musi pozytywnie rozpatrzeć wniosek komisji, by móc sformułować zarzuty dla Trumpa. Może przychylić się tylko do części wniosku. Jeśli Trump usłyszy zarzuty, czeka go proces za przestępstwa federalne. Jakie to przestępstwa? Komisja uznała, że okoliczności szturmu na Kapitol 6 stycznia 2021 roku pozwalają prokuraturze postawić eks prezydentowi zarzuty podżegania do dokonania przewrotu w państwie, zakłócenia oficjalnych procedur Kongresu, zmowy w celu dokonania oszustwa oraz zmowy w celu poświadczenia nieprawdy. Jak napisali członkowie komisji w oświadczeniu, ilość dowodów przeciwko Trumpowi jest "ogromna". Teraz jego los jest w rękach prokuratury.

Atak na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Dlaczego tłum zaatakował rządowy gmach?

Atak na Kapitol miał miejsce 6 stycznia 2021 roku w Waszyngtonie. Tłum zwolenników Donalda Trumpa przypuścił szturm na siedzibę Kongresu, demolując biura i krzycząc, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane i tak naprawdę wygrał je Trump, a nie Joe Biden. Sam były prezydent wielokrotnie głosił takie tezy, a wybory nazywa "skradzionymi". Podczas ataku na Kapitol zginęło 5 osób, 138 policjantów zostało rannych. Atakujących skazano niekiedy na długoletnie więzienie, traktując napad na rządowy gmach jako akt terroru. Do dziś wyroki usłyszało około 400 osób.

Sonda Czy zagłosowałbyś teraz na Trumpa, gdybyś mógł głosować w USA? Tak Nie

‘Trump’s selecting songs on his iPad. “He’s a real music lover. He selects all the music here,” a Trumpette tells me. “He loves to DJ on his iPad.”’So many great details by @jemimajoanna via her gonzo @FTMag wknd at Mar-a-Lago - and then the dead iguana… https://t.co/hwQOyxmpvO— Alec Russell (@AlecuRussell) November 24, 2022

Donald Trump deejays Céline Dion tunes at Mar-A-Lago bash https://t.co/3Tv3sOLE2x pic.twitter.com/WjqVH2QnIe— Page Six (@PageSix) January 3, 2023

QUIZ. Jak dobrze znasz teksty starych polskich piosenek? Mniej niż 8/10 to wstyd! Pytanie 1 z 11 Dokończ tekst piosenki. "Prawie do nieba wzięłaś mnie, a wtedy padał..." Deszcz Śnieg Grad Dalej