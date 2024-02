Dożywocie dla pary 16-latków! Zabili rówieśniczkę dla zabawy, chcieli mordować dalej

Dożywocie dla nastoletniej satanistki, która wraz z kolegą zamordowała Briannę Ghey bez powodu. 15-letnia Scarlett Jenkinson i jej rówieśnik, Eddie Ratcliffe skazani

To morderstwo w lutym 2023 roku wstrząsnęło Wielką Brytanią, teraz zapadł wyrok. Niemal dokładnie rok temu 15-letnia Scarlett Jenkinson i jej rówieśnik, Eddie Ratcliffe z Cheshire bez powodu i w brutalny sposób zamordowali rówieśniczkę. Brianna Ghey (+15 l.) dostała kilkadziesiąt ciosów nożem w odludnym parku. Sędzia Amanda Yip, która przewodniczyła Sądowi Koronnemu w Manchesterze skazała teraz oboje morderców na dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach w przypadku chłopaka i 22 w przypadku dziewczyny. Będzie to możliwe tylko, jeśli zostaną uznani za nie stwarzających już zagrożenia dla społeczeństwa. Do ukończenia 18 roku życia będą w ośrodkach dla nieletnich, potem zostaną przewiezieni do zwyczajnych zakładów karnych. Co dokładnie wydarzyło się 11 lutego w Cheshire?

"Byłam pewna, że to pomyłka". Sąsiedzi w szoku po aresztowaniu nastoletniej morderczyni

Początkowo myślano, że motywem zbrodni może być nienawiść do osób LGBT, bo Brianna Ghey urodziła się jako chłopak, ale funkcjonowała z w szkole jako dziewczyna. Wkrótce prawda o zbrodni i jej sprawcach okazała się szokująca. "Gdy aresztowali tę dziewczynkę, byłam pewna, że to pomyłka. Jej rodzice to tacy mili, ciężko pracujący ludzie" - mówili sąsiedzi dla Daily Mail. Ale to nie była pomyłka. 15-letnia Scarlett Jenkinson uchodząca w sąsiedztwie za nieśmiałą i zupełnie zwyczajną miała swoje drugie, mroczne oblicze. Mówili o tym dla Daily Mail anonimowo ludzie, którzy ją znali lepiej. Otóż podobno dziewczyna interesowała się satanizmem oraz okultyzmem. Mówiła, że jest czarownicą i wiedźmą, namawiała inne dzieci do uczestnictwa w zabójstwach i namówiła jednego kolegę. Scarlett zrobiła sobie nawet listę pięciu osób ze szkoły "do zabicia". Niestety, nikt nie traktował tego poważnie. Wydawało się, że późniejsza morderczyni nie byłaby w rzeczywistości zdolna do takich czynów. Wszyscy byli pewni, że to tylko żarty i fascynacja filmami czy serialami.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią

Rest in peace Brianna Ghey, God only knows what kind of sick world sees beauty and decides they need to get rid of it. From what I’ve seen, she was an amazing person and deserves to be remembered as such.I just hope wherever she is now, she’s happier than ever. 🕯️💕🫂 pic.twitter.com/FEUGnBNFeP— 🦈Blahaj Blast 🍉 (@penutbutterprkr) February 4, 2024

Scarlett Jenkinson-22 years.Eddie Ratcliffe-20 years.Minimum terms, probably be a lot longer, hopefully never get out given how sadistic they both are. They’ll always pose a danger to society.Mrs Justice Yip stated, Eddies motivation was transphobic.pic.twitter.com/cbmdnjSYHJ— Charlie Giggles (@CharlieGiggles6) February 2, 2024

Ekstremalnie trudny quiz z wiedzy ogólnej. Tu nie ma drugiej szansy! Pytanie 1 z 12 Które państwo jest największym producentem kawy na świecie? Brazylia Kolumbia Etiopia Dalej