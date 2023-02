i Autor: DANIEL LEAL/AFP/East News Dramat księżniczki Charlotte. Wyślą ją do normalnej pracy, bo król chce "odchudzać" monarchię

Gdzie będzie pracować?

Dramat księżniczki Charlotte. Wyślą ją do normalnej pracy, bo król chce "odchudzać" monarchię

Ciężkie czasy nie omijają nawet arystokratów. Na własnej skórze doświadczy tego prawdopodobnie trzecia w kolejce do królewskiego tronu Charlotte (7 l.) córka Williama (40 l.) i Kate (41 l.). Wiele wskazuje na to, że młoda księżniczka w przyszłości będzie zmuszona do tego, by jak każdy "zwykły" człowiek znaleźć normalną, zarobkową pracę. Wszystko przez jej dziadka, który postanowił oszczędzać.