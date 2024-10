Dramat po mszy świętej! Bandyci z zimną krwią strzelali do księdza! Ojciec Marcelo nie żyje!

Zabójstwo ojca Marcelo

Jak informuje tvn24.pl, ksiądz Marcelo Perez został zabity przez dwóch mężczyzn na motocyklu, którzy otworzyli ogień do jego pojazdu w mieście San Cristobal de Las Casas. Do zdarzenia doszło w niedzielę wcześnie rano, kiedy duchowny wracał do swojej parafii po odprawieniu mszy w dzielnicy Cuxtitali. Według relacji dziennika „El Sol de Mexico” ksiądz jechał samochodem, gdy bandyci na motorze zaczęli do niego strzelać, trafiając go co najmniej cztery razy.

Jezuita przez prawie dwie dekady walczył o prawa Tzotzilów, rdzennej grupy etnicznej z rodziny Majów, z której sam się wywodził. Ponadto próbował wynegocjować zawieszenie walk i położyć kres przemocy spowodowanej starciami pomiędzy gangiem a członkami straży obywatelskiej. W wywiadzie udzielonym we wrześniu opisał południowy stan Chiapas jako "bombę zegarową". – W wielu miejscowościach i społecznościach przemocy już nie można wytrzymać. Jest wielu zabitych, wielu przesiedlonych. (…) Ludzie chronią się na wzgórzach. To niepokoi. Przestępczość zorganizowana rekrutuje młodzież, a młodzi ludzie są w niebezpieczeństwie - alarmował.

Zakon jezuitów oświadczył, że zabójstwo Pereza nie powinno być przedstawiane jako odosobniony przypadek, lecz jako część fali przemocy ze strony zorganizowanych grup przestępczych w Chiapas. - Ojciec Marcelo był symbolem oporu i wsparcia w Chiapas, obrony godności, praw ludzi i budowy prawdziwego pokoju – napisano w komunikacie. Zaprzysiężona 1 października prezydentka Claudia Sheinbaum potępiła zbrodnię i zapewniła, że winni zostaną wykryci i ukarani.

📰#PorSiNoLoVio El día de ayer, ultimaron a tiros al párroco #MarceloPerezPerez en #SanCristobalDeLasCasas en #Chiapas.💥Hombres en moto le dispararon después de dar misa.🕯✝️Miles le lloran y lo entierran, son #indigenas de las sierras y pueblos que el cura defendía.🧵👇 pic.twitter.com/sM9MyO9zZB— La Cebadina Noticias (@LaCebadinaNoti) October 22, 2024