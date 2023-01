Dramat seksownej aktorki! Inwazja dzikich myszy w domu Julii Fox!

Julia Fox pokazała swoje mieszkanie. Wyznała, że nocą grasują tam myszy!

Julia Fox niczym król Popiel! Dopiero co modelka i aktorka brylowała na salonach u boku Kanye Westa, a teraz zmaga się z gryzoniami. Gwiazda szczerze opowiedziała swoim fanom na TikToku o tym, jak wygląda jej życie w nowojorskich apartamentach. Najpierw pokazała na filmie swoje mieszkanie. Można przeżyć spore zaskoczenie! To nie kapiące złotem pokoje, a coś, co można by spokojnie uznać za M3 Kowalskiego w bloku. Julia Fox żyje bardzo skromnie. "Nie znoszę obnoszenia się z bogactwem. Na przykład kupowania ogromnych domów, kiedy jest tak wielu bezdomnych w tym kraju" - mówi gwiazda. Ale w jej przytulnym gniazdku jest coś, co nie daje jej spać po nocach! To myszy! Julia Fox nie miała innego wyjścia, niż je... polubić. "Pozwalam im szaleć. Doceniam to, że nocą czyszczą dom z okruszków. Nie będę ich wyganiać" - mówi Julia Fox. Tymczasem Kanye West wziął kolejny ślub, a o Julii już dawno zdążył zapomnieć.

Julia Fox. Kim jest była dziewczyna Kanye Westa?

Julia Fox urodziła się w USA, ma włoskie korzenie po matce. Zaczynała jako projektantka ubrań, pracownica sklepu z butami, a nawet pracownica salonu sado-maso. Julia wystąpiła w kilku filmach, jej największy sukces to gra u boku Adama Sandlera w filmie "Uncut Gems" z 2019 roku. Ma rocznego syna, z mężem rozwiodła się po trzech latach małżeństwa. Kanye od 2014 roku był mężem Kim Kardashian, Kim złożyła pozew rozwodowy w lutym. Pod koniec 2022 roku rozwód sfinalizowano, a West zdążył po krótkim czasie wziąć ślub z projektantką Biancą Censori.

Sonda Boisz się myszy? Tak Nie

Julia Fox gives fans an apartment tour on TikTok: “I know I’m going to get roasted. Hopefully, maybe someone can watch this and say, ‘Okay, maybe I’m not doing so bad.’” pic.twitter.com/3TyL0SWtSc— Pop Crave (@PopCrave) January 25, 2023

QUIZ. Zwierzę czy roślina? 10 szybkich pytań, sprawdź swój wynik! Pytanie 1 z 10 Epipremnum złociste Zwierzę Roślina Dalej