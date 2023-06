i Autor: AP Strzelanina w Richmond

DRAMAT! Strzelanina na szkolnym zakończeniu roku! Nie żyją dwie osoby, pięć jest rannych

Zakończenie roku szkolnego powinno kojarzyć się wszystkim ze szczęściem (nadchodzącymi wakacjami, odpoczynkiem od obowiązków itp. itd.). Niestety, przed ceremonią ukończenia Huguenot High School w Richmond w stanie Wirginia, do akcji wkroczył psychopata, który sprawił, że uroczystość ta kojarzyć się będzie we śmiercią. Mężczyzna uzbrojony w cztery pistolety otworzył ogień do zgromadzonych w tłumie osób. Jak podano, zabił dwie osoby (w tym 18-letniego ucznia) i ranił pięć innych (w tym 14-latka)!