Drony nad Polską, Niemcy zabrały głos. Kanclerz o "narażeniu życia"

Friedrich Merz: „Rosja naraziła ludzkie życie w Polsce, państwie członkowskim NATO i Unii Europejskiej"

„Ta lekkomyślna akcja jest częścią długiej serii prowokacji w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Rząd niemiecki stanowczo potępia tę agresywną akcję Rosji” – głosi oświadczenie Friedricha Merza opublikowane przez rzecznika niemieckiego rządu w odpowiedzi na wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. „Rosja naraziła ludzkie życie w Polsce, państwie członkowskim NATO i Unii Europejskiej" - napisał niemiecki kanclerz. Jak dodał, Sojusz Północnoatlantycki jest gotowy do obrony swojego terytorium.

PRZECZYTAJ TEŻ: Polacy ze wschodniej Polski mówią o dronach! "Jesteśmy przerażeni"

Drony zestrzelone nad Polską. Polskie władze mówią, że były rosyjskie, Rosja temu zaprzecza

W nocy z 9 na 10 września drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk poinformował, że doszło do 19 takich przekroczeń i że były to drony należące do Federacji Rosyjskiej. Maszyny, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Nikt nie został ranny ani nie zginął, jeden z dronów uszkodził dach domu w woj. lubelskim. Tusk powiedział, że po raz pierwszy od wybuchu wojny na Ukrainie drony, które znalazły się nad Polską, nadleciały bezpośrednio z Białorusi, a Białoruś utrzymuje, że informowała nas o nocnym zagrożeniu ze strony „niezidentyfikowanych statków powietrznych” znad terytorium Ukrainy. Białoruski generał Paweł Murawiejko stwierdził, iż drony, które wleciały na terytorium Polski, „utraciły tor lotu przez zakłócenia radioelektroniczne”.

Sonda Czy Polska słusznie zwróciła się o uruchomienie art. 4 NATO po ataku dronami? Tak, to był atak na NATO Nie, to zbyt daleko idąca reakcja Należy najpierw poczekać na pełny raport służb Trudno powiedzieć