Drony rozbiły się w państwie NATO. "Ukraiński bezzałogowiec"

Według fińskiej armii jeden z dronów, który rozbił się dziś w tym kraju, to ukraiński bezzałogowiec

W Finlandii doszło dziś, 29 marca do incydentu z udziałem dronów, które spadły w pobliżu miasta Kouvola. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę rano. Teraz Fińskie Siły Powietrzne poinformowały, że jeden z dwóch bezzałogowców został zidentyfikowany jako ukraiński dron uderzeniowy dalekiego zasięgu Antonow AN-196 Lutyj. Na razie nie ma pewności, czy maszyna była uzbrojona. Dowódca fińskich sił powietrznych generał Timo Herranen przekazał, że nie potwierdzono obecności ładunków wybuchowych. Sprawa jest nadal badana. Wojsko przyznało, że miało możliwość zareagowania i zestrzelenia obiektów, które znalazły się w przestrzeni powietrznej Finlandii. Jak jednak podkreślono, nie było podstaw do użycia siły. Generał Herranen zaznaczył, że kraj nie znajduje się w stanie zagrożenia militarnego, a armia działa zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasie pokoju.

Fińskie Siły Powietrzne poinformowały, że w ciągu ostatniego tygodnia wykryto ponad 100 przelotów dronów w pobliżu granicy

Według fińskich władz incydent ma związek z ostatnimi działaniami Ukrainy. W ostatnich dniach ukraińskie drony atakują cele na północnym zachodzie Rosji, w tym w rejonie Petersburga. Część z nich mogła zboczyć z kursu i wlecieć na terytorium Finlandii. Fińskie Siły Powietrzne poinformowały, że w ciągu ostatniego tygodnia wykryto ponad 100 przelotów dronów w pobliżu granicy. Bezzałogowce pojawiały się nawet w odległości kilku kilometrów od fińskiego terytorium. Wcześniej o sprawie mówił premier Finlandii Petteri Orpo. Podkreślił, że naruszenie przestrzeni powietrznej jest traktowane poważnie i jest dokładnie analizowane. Po wykryciu dronów fińskie wojsko wysłało w rejon zdarzenia myśliwiec F/A-18 Hornet, który prowadził działania rozpoznawcze. Ustalono, że jeden z dronów spadł na północ od Kouvoli, a drugi na wschód od miasta. Na miejsce skierowano służby – policję, wojsko oraz ratowników. Teren został zabezpieczony. Policja poinformowała, że nikt nie ucierpiał.

⚡️Breaking: In Finland, two drones — reportedly Ukrainian — have crashed, Yle reportsPrime Minister Petteri Orpo said the devices fell on the country’s territory. pic.twitter.com/hu3PP4TFnh— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2026