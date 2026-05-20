Ale afera! Rząd USA ma dożywotni zakaz sprawdzania podatków Trumpa i jego bliskich

Donald Trump zawarł ugodę, która na zawsze wyklucza audyty podatkowe jego i jego rodziny przez rząd USA, co może oszczędzić mu ponad 100 milionów dolarów.

To przełomowe rozstrzygnięcie jest efektem pozwu przeciwko IRS za wyciek danych podatkowych i wywołuje ostre protesty polityczne.

Demokraci grzmią o "oszustwie i rabunku", nazywając ugodę "bezprecedensową korupcją" i dążąc do jej natychmiastowego zablokowania.

Już nigdy audytu podatkowego wobec Trumpa i jego rodziny!

Jak przekazuje PAP, pismo jest sygnowane przez p.o. prokuratora generalnego Todda Blanche’a. Dokument głosi, że rząd USA jest "na zawsze wykluczony i pozbawiony prawa do badania lub ścigania zeznań podatkowych Trumpa złożonych przed datą ugody oraz wszelkich spraw, które zostały podjęte lub mogą zostać podjęte". To nie wszystko - zakazem zostali objęci także członkowie rodziny Trumpa oraz fundusze powiernicze i spółki zależne prezydenta USA.

"Oszustwo i rabunek pieniędzy podatników"

"New York Times" dowodzi, że to rozstrzygnięcie niezwykle korzystne dla Trumpa. Przytacza, że przegrana w toczącym się w 2024 roku audycie IRS mogła kosztować Trumpa ponad 100 mln dolarów. Jak przypomina PAP, opublikowany właśnie dokument jest częścią porozumienia prezydenta z resortem sprawiedliwości w sprawie pozwu, który Trump złożył przeciwko fiskusowi (IRS) za wyciek jego danych podatkowych w 2019 i 2020 r. Był wówczas po raz pierwszy prezydentem USA. Autor przecieku, pracownik IRS Charles Littlejohn został skazany w 2024 r. na 5 lat więzienia. Trump ostatecznie zawarł ugodę i powołał fundusz odszkodowawczy na rzecz osób, które "miały być niesprawiedliwie ścigane i traktowane przez wymiar sprawiedliwości za czasów Joe Bidena".

Demokraci biją na alarm. Kongresmen Jamie Raskin nazwał całą sytuację "czystym oszustwem i rabunkiem pieniędzy podatników". Senator Ron Wyden dodał, że zapis dotyczący ochrony podatkowej narusza prawo federalne, które zakazuje ingerencji urzędników władzy wykonawczej w audyty IRS. 93 kongresmenów Demokratów złożyło sądową skargę o zablokowanie ugody, nazywając ją "bezprecedensowym przypadkiem korupcji".

