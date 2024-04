Dubaj tonie! Szejkowie pływają w luksusowych autach, szał na lotnisku

Co za afera!

Wielka powódź w Dubaju! Milionerzy utknęli w zalanych luksusowych autach, lotnisko sparaliżowane. Zdjęcia i wideo w sieci szokują

Kataklizm! Tylko tak można nazwać to, co dzieje się teraz w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Miasto to słynie z przepychu i bajecznie bogatych mieszkańców, jest też chętnie odwiedzane przez celebrytów i turystów. Czego jak czego, ale ciepłej pogody i braku opadów można się było tam spodziewać. Ale tym razem wszystko poszło nie tak, jak trzeba! W ciągu dwunastu godzin na miasto bogaczy, szejków, instagramowych modelek i influenserów spadło sto mililitrów deszczu - tyle, ile normalnie w ciągu całego roku według danych ONZ. Powstała powódź błyskawiczna, zaskakując milionerów w luksusowych autach pośrodku ulic zamienionych w rzeki. "Mój rolls royce właśnie został zatopiony i utknąłem na ulicy" - pisze Jordan Welch, "inwestor i youtuber", w mediach społecznościowych, pokazując swoje bajecznie drogie auto stojące w wodzie i siebie siedzącego w środku. W sieci zaroiło się od podobnych filmów.

Koszmar turystów na lotniskach. Samoloty też zalane, tłumy śpią na podłodze

Co ciekawe, dość często osoby na nich widoczne zamiast rozpaczać, wręcz śmieją się z nietypowej sytuacji. Pewnie w garażach zostało im jeszcze sporo zapasowych rolls royce'ów? W gorszej sytuacji są tysiące turystów. Na lotnisku, obecnie uznawanym za drugie najbardziej uczęszczane na całym świecie, rozgrywają się dantejskie sceny. Ludzie śpią na podłodze, a samoloty stoją w wodzie i nie mogę wystartować. „Działalność nadal jest znacznie zakłócona. Na drogach dojazdowych wokół Dubaju prowadzących do lotniska doszło do poważnych powodzi" - potwierdzają władze portu lotniczego. Pozostaje tylko czekać, aż woda opadnie, a potem uważać na ogłoszenia w internecie o dziwnie tanich sportowych autach z Dubaju...

my rolls royce got flooded and we’re stuck in the middle of the road in dubai 🙃 pic.twitter.com/3A9BPjusua— Jordan Welch (@jrdnwelch) April 16, 2024

#Dubai, which usually experiences an arid climate and scorching temperatures, plunged into chaos on Tuesday as heavy #rain battered the United Arab Emirates (#UAE), disrupting air travel and prompting widespread flooding across the desert country. The unexpected deluge not only… pic.twitter.com/EumFGXSjHu— Voice of Assam (@VoiceOfAxom) April 17, 2024

Heavy rains have hit the United Arab Emirates, flooding major highways and disrupting flights at Dubai international airport – in what the government has described as the largest amount of rainfall in the past 75 years…The rains began on Monday night, and by Tuesday evening,… pic.twitter.com/HfCSl8Fcb8— HarrietEve9 (@HarrietEve9) April 17, 2024

