Dwaj obywatele Polski wśród kolejnych zabitych zakładników Hamasu

Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały w poniedziałek, że potwierdziły śmierć czterech kolejnych zakładników izraelskich w niewoli Hamasu.- Jesteśmy głęboko zasmuceni śmiercią kolejnych 4 zakładników uprowadzonych przez Hamas. Byli wśród nich dwaj obywatele RP" - podało we wtorek MSZ. - Nasze serca łączą się z pogrążonymi w żałobie rodzinami - czytamy we wpisie na platformie X. Resort dyplomacji podkreślił też, że "Polska ponawia swój apel o zawieszenie broni w Gazie i natychmiastowe uwolnienie zakładników". Jak podał portal Times of Israel, zmarli zakładnicy to 79-letni Chaim Peri, 84-letni Amiram Cooper, 80-letni Joram Metzger i 51-letni Nadav Popplewell. IDF nie podały okoliczności ich śmierci, powołując się na trwające śledztwo. Do tej pory IDF potwierdziły śmierć 41 zakładników spośród 120, których Hamas nie uwolnił. 7 października palestyńska grupa uprowadziła 251 osób.

