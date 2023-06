Dwoje z czworga małych dzieci w stanie krytycznym! To ofiary ataku nożownika

Atak nożownika we Francji. Ranił czworo małych dzieci i dwóch dorosłych

Jako krytyczny określają lekarze stan dwojga z grona czworga dzieci, które zostały ranne w ataku nożownika w Annecy we Francji - informuje PAP, powołując się na stację BFM TV. Wszystkie dzieci mają od 22 miesięcy do 3 lat, a rany pozostałej dwójki zostały ocenione jako zagrażające życiu. Odpowiedzialny za atak 31-letni nożownik z Syrii spowodował obrażenia ciała również u dwóch dorosłych osób, ale nie wiadomo, jak są one poważne. Napastnik miał prawo do azylu w Szwecji, ale ubiegał się również o azyl we Francji i nie był wcześniej znany służbom wywiadowczym. W czasie zdarzenia miał przy sobie krzyż i modlitewnik, a w dokumentach twierdził, że jest chrześcijaninem, co pośrednio potwierdza nagranie z ataku, o którym informuje agencja AP. Wideo miało już trafić do mediów społecznościowych - widać na nim osobnika w ciemnych okularach, który wymachuje nożem i ma krzyczeć: "W imię Chrystusa!", po czym rzuca się następnie na zbliżającego się do niego mężczyznę.

- Nasz kraj jest w stanie szoku - powiedziała na miejscu tragedii w Annecy premier Francji Elizabeth Borne, którą cytuje PAP.