Nie tak dawno świat usłyszał o oszałamiającym majątku Władimira Putina i jego kochanki, Aliny Kabajewej, z którą rosyjski prezydent ma podobno czworo dzieci: dwóch chłopców i bliźniaczki. Portal Projekt ujawnił między innymi, że Putin kupił ukochanej "największe mieszkanie w Rosji", czyli nieruchomość położoną w kompleksie Królewski Park w Soczi. To dwukondygnacyjne mieszkanie o powierzchni 2600 m kw., z basenem, salą kinową, patio i lądowiskiem dla śmigłowców na dachu. Projekt opublikował zdjęcia apartamentu, na których widać między innymi jadalnię niemal w całości pokrytą marmurem, złoconą dekorację schodów prowadzących na piętro, salę kinową wykończoną cennymi gatunkami drewna i basen na dachu ze wspaniałym widokiem na morze.

Putin zbudował ukochanej dworek. A dzieciom plac zabaw?

Wiadomo także, że Putin i Kabajewa najwięcej czasu spędzają w pałacu we Wałdaju, obok którego dyktator specjalnie dla ukochanej kazał wybudować osobny drewniany dworek, na wzór rosyjskiej daczy. Teraz okazuje się, że nie tylko dorośli pławią się w luksusach. Na posesji rezydencji we Wałdaju znajduje się ponoć ogromny plac zabaw dla latorośli pary. "Bliskie źródła poinformowały Projekt, że widziały dzieci bawiące się w obiektach, a na zdjęciach satelitarnych wykonanych w latach 2016-2020 w lesie można zobaczyć plac zabaw dla dzieci" - pisze "El Tiempo".

Alina Kabajewa ma własne dwórki? "Zatrudnia krewnych"

Aby utrzymać jakoś ten cały teren, trzeba zatrudniać mnóstwo ludzi. Portal donosi, że Kabajewa ma cały "orszak". W dodatku część z jej pracowników to członkowie jej rodziny. "Sztab pracowników zaspokaja wszystkie potrzeby byłej gimnastyczki, a jego część stanowią krewni Kabajewej" - czytamy. Co wiadomo o rodzinie "najbardziej elastycznej kobiety w Rosji"? Między innymi to, że jej babcia jest najbogatszą staruszką w całej Rosji - przynajmniej na papierze. Jest na nią bowiem zapisanych co najmniej sześć luksusowych apartamentów rozsianych po kraju. Ona sama natomiast mieszka w małej drewnianej chatynce na wsi. Wiadomo też, że Kabajewa ma jedną siostrę.

#ICYMI: Although Alina Kabaeva was prohibited from referring to Putin by name, she first implied she was Putin's secret lover in an interview 15 years ago. https://t.co/TYFhjeeT47— Radar Online (@radar_online) March 11, 2023

