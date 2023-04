Dzieci znalazły ciała swoich rodziców. Obydwoje nie mieli głów!

Małżeństwo z Indii znaleziono bez głów. Mieli popełnić rytualne samobójstwo

Małżeństwo z Indii popełniło rytualne samobójstwo, odcinając sobie głowy gilotyną - informuje Rp.pl, powołując się na "Timed of India". Mieszkańców wsi wsi Vinchhiya w stanie Gudżarat znalazły ich dzieci w wieku 12 i 13 lat, a do zdarzenia doszło między sobotnią nocą, 15 kwietnia, a niedzielnym popołudniem, 16 kwietnia. 38-letni rolnik i jego o 3 lata młodsza żona użyli do tego celu gilotyny domowej roboty, przygotowując wcześniej również havan kund, jak podaje "Hindustan Times". To miedziane palenisko, które bywa wykorzystywane jako naczynie do składania rytualnych ofiar dla bogów. Według ustaleń policji małżeństwo z Indii miało pociągnąć za linę od gilotyny tak, by ich głowy wpadły do paleniska. Para miała czcić boga Śiwę, modląc się do niego przez ostatni rok w świątyni zbudowanej na terenie należącego do nich gospodarstwa rolnego. Obydwoje zostawili list pożegnalny, w którym wyjaśniają, że podjęli decyzję o samobójstwie, i proszą o opiekę nad swoim dziećmi.