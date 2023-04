Dziewięciolatka popełniła samobójstwo. Powód szokuje

5-latek zastrzelił 16-miesięcznego brata, 2-latka strzeliła do siebie. Horror w USA

Polka podająca się za zaginioną Madeleine: "Ktoś próbuje mnie zwabić do Portugalii!"

Podpuścili żony morderców z Mariupola, by zrobiły gorącą sesję w mundurach. Ujawniły tożsamość wszystkich!

Papież opuścił klinikę Gemelli. Zapowiada powrót do obowiązków

Szok w Indiach. 9-latka popełniła samobójstwo. Była nazywana "Insta queen"

Pratiksha, 9-letnia dziewczynka z indyjskiego stanu Tamilnadu, popełniła samobójstwo. Dziewczynka znana była ze swoich postów na Instagramie i nazywana przez followersów "Insta queen".

Jak informuje "India Today", w poniedziałek (27 marca) ojciec 9-latki zobaczył swoją córkę bawiącą się w pobliżu domu teściów i poprosił ją, aby poszła do domu i poświęciła czas nauce. Dał dziewczynce klucze do domu. Ojciec dziecka wyszedł z domu i wrócił do niego wieczorem. Mężczyzna zauważył, że dom jest zamknięty od wewnątrz i poprosił córkę o otworzenie drzwi.

Kiedy córka nie odpowiadała, ojciec wybił szybę w oknie i wszedł do domu. Zobaczył swoją córkę, która chciała popełnić samobójstwo. 9-latka jeszcze żyła i trafiła do szpitala. Niestety, nie udało się jej uratować.

Samobójstwa dzieci i młodzieży. Gdzie szukać pomocy?

Dzieci i młodzi ludzie nie powinni ze swoimi problemami zmagać się sami. Gdzie jej szukać w kryzysowych sytuacjach?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze – zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich – będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga – pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.