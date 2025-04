Dziś przełom w sprawie wojny na Ukrainie? "Oczekiwanie na odpowiedź"

Dziś może nastąpić przełom w sprawie wojny na Ukrainie. Ukraina ma dać Ameryce swoją odpowiedź na propozycje pokojowe

Czy dziś, 23 kwietnia będzie można wreszcie mówić o przełomie w sprawie wojny na Ukrainie? Według portalu Axios są na to szanse, bo podobno właśnie w dzisiejszym dniu Stany Zjednoczone oczekują odpowiedzi Ukrainy na propozycje pokojowe, które zostały przedstawione ukraińskiej delegacji w zeszłym tygodniu w Paryżu. Widzieli je także przedstawiciele władz Wielkiej Brytanii i Francji. Co zakładają amerykańskie propozycje? Kiedyś byłyby dla Ukrainy nie do przyjęcia, dziś trudno powiedzieć, na co przystanie Wołodymyr Zełenski. Jeszcze wczoraj mówił: "Gdy tylko zaczynamy mówić o Krymie, naszych suwerennych terytoriach itp., wchodzimy w format, którego chce Rosja, czyli przedłużenia wojny". USA proponują nieoficjalne uznanie rosyjskiej kontroli nad niemal wszystkimi obszarami okupowanymi poza cześcią obwodu charkowskiego, aneksji Krymu, rezygnację z członkostwa w NATO.

Wcześniej "Financial Times" podawał, że Władimir Putin jest gotów na rozejm i rezygnację z części okupowanych terytoriów

Propozycje obejmują też kwestie związane z Zaporoską Elektrownią Atomową. Wokół zakładu miałaby zostać utworzona neutralna strefa pod amerykańską kontrolą, a prąd z elektrowni trafiałby i na Ukrainę, i do Rosji. Najbardziej kontrowersyjna kwestia dotyczy zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. Wcześniej "Financial Times" podawał, że Władimir Putin jest gotów na rozejm, zatrzymanie linii frontu, a nawet na rezygnację z części czterech okupowanych obecnie przez Rosję terytoriów Ukrainy. Putin w praktyce okupuje część obwodów chersońskiego i zaporoskiego, ogłosił aneksję obwodów donieckiego i ługańskiego.

Russian President Vladimir Putin has offered to halt his invasion of Ukraine across the current front line as part of efforts to reach a peace deal with US President Donald Trump, according to people familiar with the matter https://t.co/C5I62Yh4p2 pic.twitter.com/ZIsNxWg9ST— Financial Times (@FT) April 22, 2025

