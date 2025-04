Władimir Putin gotów na rozejm?! Sensacyjne doniesienia z linii frontu

To on jako ostatni rozmawiał z papieżem Franciszkiem!? Teraz opublikował wzruszający wpis

Nie żyje papież Franciszek. Polak "czarnym koniem" konklawe? Tak nazywa go włoska prasa [RELACJA NA ŻYWO]

Putin proponuje zawieszenie broni. Co z terytoriami?

Jak informuje "Financial Times", powołując się na źródła bliskie sprawie, Władimir Putin miał złożyć propozycję zatrzymania inwazji na Ukrainie na obecnej linii frontu.

Zobacz: Władimir Putin pojawi się na pogrzebie papieża Franciszka?! Kreml zabiera głos

Podczas niedawnego spotkania w Petersburgu ze specjalnym wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem, Putin miał zadeklarować, że Moskwa może zrezygnować z roszczeń do terytoriów czterech częściowo okupowanych obwodów ukraińskich, które pozostają pod kontrolą Kijowa.

TRUMP I PUTIN LICYTUJĄ ZBYT WYSOKO! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zełenski: Rozmowy o suwerennych terytoriach to droga do przedłużenia wojny

Ukraina dąży do szybkiego i sprawiedliwego zakończenia konfliktu, jednak – jak zaznaczył prezydent Wołodymyr Zełenski – jeśli dyskusje dotykają kwestii suwerennych ziem jego kraju, wchodzimy w narrację korzystną dla Kremla, która prowadzi do dalszej eskalacji wojny. To odpowiedź na doniesienia, że amerykańska propozycja pokojowa miałaby przewidywać oddanie Rosji części terytoriów Ukrainy.

Podczas wtorkowego (22 kwietnia) briefingu Zełenski porównał sytuację do dzielenia problemu na mniejsze części, podkreślając, że rozmowy o Krymie czy okupowanych terenach wpisują się w scenariusz Moskwy, mający na celu przeciąganie konfliktu.

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę na konieczność międzynarodowej presji na Rosję i zaznaczył, że przedłużanie wojny to element strategii Putina, z którym Ukraina i Zachód nie mogą się zgodzić. Zdecydowanie podkreślił, że nie jest to gra ani USA, ani Europy, ani tym bardziej jego kraju – dla Ukrainy to walka o przetrwanie i przyszłość.

Zełenski odniósł się także do prób Rosji marginalizowania roli Stanów Zjednoczonych w rozmowach pokojowych. Wyraził silne przekonanie, że USA powinny odgrywać kluczową rolę w negocjacjach i wywierać nacisk na Moskwę.

Prezydent Ukrainy zadeklarował również gotowość do rozmów z Rosją, jeśli ta wstrzyma ogień, co jego zdaniem może otworzyć drogę do dalszych działań na rzecz zakończenia wojny.