Dziś rozłam w Kościele katolickim? Leon XIV ostrzega

Dziś może dojść do rozłamu w Kościele i ekskomuniki. Papież Leon XIV apeluje do lefebrystów

Kościół katolicki może stanąć już dziś, 1 lipca w obliczu poważnego kryzysu. Wszystko przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X zwane lefebrystami, które zapowiedziało święcenia czterech biskupów bez zgody papieża. Ceremonia ma odbyć się w miejscowości Ecône w Szwajcarii, gdzie znajduje się główna siedziba Bractwa. Watykan od wielu tygodni próbuje powstrzymać ten krok. Zgodnie z prawem Kościoła katolickiego wyświęcenie biskupów bez zgody papieża jest uznawane za akt schizmy i wiąże się z ekskomuniką. We wtorek papież Leon XIV skierował do przełożonego Bractwa Davide Pagliaraniego osobisty list. Poprosił o rezygnację z planowanych święceń. – Przepełniony chrześcijańską miłością wzywam was i proszę z całego serca: zawróćcie z tej drogi – napisał papież. Leon XIV podkreślił, że taki krok pozbawi wielu wiernych możliwości godnego, a w niektórych przypadkach także ważnego przyjmowania sakramentów. Zapewnił jednocześnie, że Kościół nadal jest gotowy do dialogu i szukania porozumienia.

Lebefryści zapewniają, że nie chcą odłączać się od Kościoła, ale stają w obronie "tradycyjnej wiary"

Lefebryści odpowiedzieli jeszcze tego samego dnia. W oświadczeniu napisali, że nie chcą odłączać się od Kościoła katolickiego. Ich zdaniem planowane święcenia mają służyć obronie tradycyjnej wiary i jedności Kościoła. – Nie myślimy o oddzieleniu się od Kościoła katolickiego. Przeciwnie, pragniemy mu służyć – napisali przedstawiciele Bractwa.

Lebefryści sprzeciwiają się wielu zmianom wprowadzonym przez Sobór Watykański II

Spór między Watykanem a lefebrystami trwa od ponad pół wieku. Bractwo zostało założone w 1970 roku przez francuskiego arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Jego członkowie sprzeciwiają się wielu zmianom wprowadzonym przez Sobór Watykański II. Nie akceptują między innymi ekumenizmu i części reform liturgicznych. Do największego konfliktu doszło w 1988 roku. Arcybiskup Lefebvre bez zgody papieża Jana Pawła II wyświęcił czterech biskupów. Dwa dni później papież ogłosił ekskomunikę zarówno wobec niego, jak i nowych biskupów. Był to pierwszy i do tej pory jedyny taki przypadek w historii Bractwa. Sytuacja częściowo zmieniła się za pontyfikatu Benedykta XVI. W 2009 roku papież zdjął ekskomunikę z czterech biskupów, licząc na pojednanie. Rozmowy z lefebrystami trwały przez kolejne lata, ale nie doprowadziły do porozumienia. Obecnie Bractwo działa w około 70 krajach. Ma dwóch biskupów, 733 księży, 264 seminarzystów, 145 braci zakonnych i 250 sióstr. Dokładna liczba wiernych nie jest znana. Jeśli środowe święcenia dojdą do skutku, będzie to pierwszy taki przypadek od 1988 roku.

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Pope Leo XIV has urged the head of the traditionalist Society of St. Pius X to halt the unauthorized consecration of new bishops, warning that the move would cause a formal schism and deprive followers of lawful sacraments.“In this spirit, and filled with Christian affection, I… pic.twitter.com/cCoulzYA3E— Paulina Guzik (@Guzik_Paulina) July 1, 2026