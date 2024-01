Eksplozja na cmentarzu. Nie żyje ponad 70 osób, 170 rannych!

49-letnia Eva Longoria bez grama makijażu. Trudno uwierzyć w to, jak wygląda!

W środę, 3 stycznia, na cmentarzu w irańskim mieście Kerman trwały obchody czwartej rocznicy śmierci generała Kasema Sulejmaniego. Jak wczesnym popołudniem przekazała agencja Reutera, powołując się na informacje od lokalnych władz, w pewnym momencie doszło tam do dwóch eksplozji, "które były spowodowane atakiem terrorystycznym". W wyniku wybuchów zginęły co najmniej 73 osoby, a 170 zostało rannych. To na razie są wstępne dane, przekazane przez służby medyczne.

Iran. Atak terrorystyczny? Nie żyje ponad 70 osób

Według doniesień irańskiej agencji informacyjnej Tasnim, eksplozje spowodowały dwa zdalnie odpalane ładunki wybuchowe. Wcześniej informowano, że wybuchły zbiorniki z gazem. Więcej informacji wkrótce.

BREAKING: 2 BAGS WITH REMOTE BOMBS EXPLODE IN IRANKerman's Assistant Governor: "”Explosions near Qassem Soleimani's shrine in Iran were terrorist acts.” pic.twitter.com/J2ucqT3O6N— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 3, 2024