Eksplozje na Białorusi! Po ataku na rosyjski samolot władze szukają 29-latka

29-latek poszukiwany w związku z eksplozjami na Białorusi. Policja Łukaszenki szuka podejrzanego o dokonanie antyputinowskiego sabotażu

To jemu udało się zniszczyć dumę lotnictwa Władimira Putina? Tego białoruskie władze nie mówią wprost. Jednak na Białorusi opublikowano już wizerunek i dane osobowy osoby, która jest poszukiwana jako podejrzana w związku z niedawnymi wydarzeniami na lotnisku we wsi Maczuliszcze. W niedzielę dwa wybuchy poważnie uszkodziły tam rosyjski samolot wczesnego ostrzegania A-50, używany m.in. do rozpoznania ukraińskiej obrony powietrznej i stacjonujący na Białorusi za zgodą dyktatora Aleksandra Łukaszenki, który od początku wojny na Ukrainie udostępnia swoje terytorium rosyjskiemu najeźdźcy, ułatwiając mu ataki. Jako podejrzany o dokonanie sabotażu poszukiwany jest niejaki Nikolaj Szwec (29 l.) pochodzący z Krymu. Informuje o tym portal Zerkalo, powołując się na wydział policji obwodu homelskiego. Szwec oficjalnie jest podejrzany o dokonanie "szczególnie niebezpiecznego przestępstwa".

Białoruska opozycja przyznała się do zniszczenia rosyjskiego samolotu na Białorusi. "Partyzanci potwierdzili sukces operacji specjalnej"

Odpowiedzialność za zniszczenie rosyjskiego samolotu wojskowego na terenie Białorusi wzięła na siebie... białoruska opozycja. "Partyzanci (...) potwierdzili sukces operacji specjalnej mającej na celu wysadzenie rzadkiego rosyjskiego samolotu na lotnisku w Maczuliszczach pod Mińskiem. To najbardziej udana dywersja od początku 2022 roku" - napisał na Twitterze Franak Wiaczorka, główny doradca liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej, która de facto wygrała ostatnie wybory prezydenckie na Białorusi, sfałszowane przez Aleksandra Łukaszenkę. Jak dodał przedstawiciel opozycji, operację przeprowadziło dwóch Białorusinów za pomocą dronów. "Jestem dumna ze wszystkich Białorusinów, którzy nadal opierają się rosyjskiej hybrydowej okupacji Białorusi i walczą o wolność Ukrainy" - napisała na Twitterze Swiatłana Cichanouska.

