Elon Musk stracił 200 miliardów dolarów! Nie jest już najbogatszy na świecie, to jego najgorszy rok

Elon Musk stracił 200 miliardów dolarów! Już nie jest najbogatszym człowiekiem świata. Wszystko przez Covid-19 i Chiny

Najbogatszy człowiek na Ziemi rekordowo zbiedniał! Elon Musk nie może zaliczyć tego roku do udanych. Jak podaje Bloomberg, założyciel Tesli stracił w minionym właśnie 2022 roku aż 200 miliardów dolarów. To pierwsza osoba w dziejach, która straciła aż taką fortunę. A przecież jeszcze w 2021 roku fortuna Muska wynosiła 340 miliardów dolarów. Teraz jej wartość Bloomberg szacuje na "zaledwie" 137 miliardów. Co się stało? Nie chodzi tu oczywiście o stratę gotówki z konta, tylko o spadek wartości akcji. Czarę goryczy przelał gwałtowny nawrót Covid-19 w Chinach, co spowodowało wstrzymanie produkcji Tesli w Szanghaju. W efekcie można powiedzieć, że w ciągu 2022 roku Elon Musk stracił 65 proc. swojej fortuny.

Kim jest Bernard Arnault, nowy najbogatszy człowiek świata?

Skutkiem tego jest utrata pierwszego miejsca na liście najbogatszych ludzi świata. Według Bloomberga Elon Musk zajmuje obecnie drugą lokatę, podczas gdy na pierwszą znów wskoczył Bernard Arlault ze 162 miliardami dolarów. Francuz Bernard Arnault (73 l.) jest prezesem grupy LVMH. To właśnie do niego należą tak sławne światowe marki, jak Louis Vuitton czy Dior, produkujące bajecznie drogie i luksusowe ubrania, torebki czy biżuterię, a także alkohole czy kosmetyki.

Sonda Czy rzuciłbyś pracę, gdybyś miał miliardy dolarów? Tak i w ogóle bym już nie pracował Nie, dalej robiłbym to co teraz Tak, ale tylko zmieniłbym ją na inną

Elon Musk's wealth wipeout hit a new milestone this week. He became the first person ever to lose $200 billion https://t.co/Aav3x5ZQCq— Bloomberg (@business) December 30, 2022

QUIZ PRL: Kultowy Sylwester i Nowy Rok w PRL-u! Pamiętasz te zabawy? Pytanie 1 z 10 Jedną z sylwestrowych atrakcji było w PRL domowej roboty: konfetti spaghetti graffiti Dalej