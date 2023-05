i Autor: AP Irina Cybaniewa

Horror!

Emerytka zostawiła na grobie rodziców Putina prośbę, by zabrali go do siebie. Została skazana

Na dwa lata więzienia w zawieszeniu sąd w Petersburgu skazał 60-latkę, która na grobie rodziców Władimira Putina zostawiła notatkę z prośbą o to, by jak najszybciej zabrali go do siebie. "Wychowaliście potwora i mordercę". Prokurator wnioskował o trzy lata pozbawienia wolności.