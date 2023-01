Emily Ratajkowski fruwa nago! Seksowna Polka ma na sobie tylko liny

Poważny kryzys u księcia Harry'ego i Meghan Markle?! Nie sądziła, że on to zrobi

Emily Ratajkowski zwisała nago z sufitu! Polska piękność została gołą kaskaderką

Emily Ratajkowski należy do modelek, które zdobywają sławę poprzez liczne romanse, skandale i nagie sesje. Zyskała rozgłos, rozbierając się na planie teledysku do piosenki Robina Thicke'a "Blurred Lines". Ale gwiazda polskiego pochodzenia lubi podkreślać, że jest profesjonalistką. Teraz udowodniła to z nawiązką. "Robię sama swoje numery kaskaderskie" - pochwaliła się "emrata" na Instagramie, zamieszczając zdjęcia i filmy ze swojej najnowszej sesji zdjęciowej. Te zdjęcia zaparły dech w piersiach fanom top modelki! Emily pozowala do zdjęć, zwisając nago z sufitu zawieszona na kilku sznurkach. Piękna modelka polskiego pochodzenia pokazała, że nie ma problemu z niebezpiecznymi sesjami zdjęciowymi i woli podjąć ryzyko, niż zatrudnić dublerkę.

Emily Ratajkowski i gromada jej kochanków. Z kim spotykała się polska modelka?

Modelka parę miesięcy temu złożyła wniosek o rozwód po czterech latach od ślubu z Sebastianem Bear-McClardem i dużo plotkowano o tym, że powodem były liczne zdrady producenta. Potem Emily Ratajkowski łączono z Bradem Pittem (59 l.), jednak romans z byłym mężem Angeliny Jolie nie przetrwał zbyt długo. Następnie modelkę przyłapano w czułych objęciach byłego chłopaka Kim Kardashian, Pete'a Davidsona (29 l.). A w listopadzie "Page Six" napisał, że gorącej Emily nie wystarcza już jeden mężczyzna. Piękna modelka polskiego pochodzenia według plotek opisywanych przez amerykańskie media spotykała się wtedy z dwoma przystojniakami naraz, a jej drugim wybrankiem był DJ Orazio Rispo (35 l.). Potem rzuciła Pete'a Davidsona i poderwała Jacka Greera (35 l.), nowojorskiego artystę. Następnie tuliła na Instagramie piosenkarza Mosesa Sumney (30 l.)

