Emily Ratajkowski w objęciach słynnego piosenkarza! Rzuciła trzech dla czwartego?!

Emily Ratajkowski co tydzień zakochana w innym?! Gorący piosenkarz u boku seksownej Polki

Trudno nadążyć za romansami Emily Ratajkowski (31 l.)! Odkąd rozwiodła się z mężem, piękna modelka polskiego pochodzenia zmienia przystojniaków u swego boku jak rękawiczki. Seksowna Polka widywana jest w objęciach kolejnego mężczyzny. Dopiero co plotkowano, że rzuciła dwóch gwiazdorów dla trzeciego, a już czule obejmuje czwartego przystojniaka. Piosenkarz Moses Sumney (30 l.) zauroczył Emily na gorących Kajmanach. Modelka nie kryła tego zauroczenia przed swoimi fanami na Instagramie. Pokazała wiele zdjęć ze wspólnych wakacji z artystą, z którym czule obejmuje się na rajskiej plaży.

Boska Emily poderwała nowojorskiego artystę. Ale Jack Greer to już przeszłość?

Dopiero co mówiło się, że Emily spotyka się z dwoma gwiazdorami naraz, a potem do tego poszerzającego się stale grona dołączył jeszcze jeden wielbiciel wdzięków Polki. Jak informował w zeszłym tygodniu "Page Six", chodziło o niejakiego Jacka Greera (35 l.). To nowojorski artysta, który zajmuje się rysunkiem, fotografią, rzeźbą i projektowaniem ubrań. Para była widziana na randce w restauracji w Nowym Jorku. Pogrążyli się w ożywionej rozmowie, a potem się całowali.

Emily Ratajkowski i gromada jej kochanków. Z kim spotykała się polska modelka?

Modelka parę miesięcy temu złożyła wniosek o rozwód po czterech latach od ślubu z Sebastianem Bear-McClardem i dużo plotkowano o tym, że powodem były liczne zdrady producenta. Potem Emily Ratajkowski łączono z Bradem Pittem (59 l.), jednak romans z byłym mężem Angeliny Jolie nie przetrwał zbyt długo. Niespełna dwa tygodnie temu modelkę przyłapano w czułych objęciach byłego chłopaka Kim Kardashian, Pete'a Davidsona (29 l.). A w listopadzie "Page Six" napisał, że gorącej Emily nie wystarcza już jeden mężczyzna. Piękna modelka polskiego pochodzenia według plotek opisywanych przez amerykańskie media spotykała się wtedy z dwoma przystojniakami naraz, a jej drugim wybrankiem był DJ Orazio Rispo (35 l.). Potem rzuciła Pete'a Davidsona.

