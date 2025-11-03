Eva Longoria jest piękna, bo je parówki! Jest jeden warunek

Fani zachodzili w głowę, jaką dietę stosuje Eva Longoria. Wszystko się wydało, sekretem są parówki!

Eva Longoria (50 l.) to amerykańska aktorka znana przede wszystkim z serialu "Gotowe na wszystko" z lat 2004-2012. Wcielała się tam w rolę Gabrielle Solis, niewiernej i seksownej żony z Wisteria Lane, byłą modelkę. To ten tasiemiec przyniósł jej największą sławę, choć wcześniej była już znana z innego, "Żar młodości". Dziś trzyma się na uboczu showbiznesu, ale nadal regularnie uaktualnia swoje media społecznościowe, a fani za każdym razem są zachwyceni jej młodym wyglądem i doskonałą figurą. Co takiego je Eva Longoria, że jest taka piękna? Jak się okazuje, sekretem figury gwiazdy "Gotowych na wszystko" bynajmniej nie jest listek sałaty. To... parówki! Ale takie specjalne. Wszystko wydało się podczas rodzinnego wypadu do Disneylandu.

Gwiazda przyłapana na pałaszowaniu corn doga. Co to takiego?

Aktorka została tam przyłapana w towarzystwie męża José Bastóna i sześcioletniego syna Santiago. W sportowym, niezobowiązującym stroju i czapce z daszkiem założonym do tyłu przemykała między kolejnymi atrakcjami, zajadając się... parówką. Ale uwaga - nie taką zwykłą, a klasycznym amerykańskim przysmakiem – corn dogiem. Co to takiego? Corn dog to parówka w gęstym cieście kukurydzianym i usmażona na głębokim tłuszczu, nabita na patyczek. Wygląda trochę jak hot dog, ale zamiast bułki ma chrupiącą, złocistą panierkę z mąki kukurydzianej. Najczęściej podaje się go z musztardą lub keczupem, czasem też z sosem majonezowym. To typowa przekąska z amerykańskich wesołych miasteczek, jarmarków i festynów.

Eva Longoria tucks into a corn dog during a fun family day out at Disneyland with husband José Bastón https://t.co/E4neHLAX59— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 2, 2025

