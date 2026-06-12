Ewakuacja dużego europejskiego lotniska. "Trwa akcja policji"

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-06-12 12:20

Lotnisko w Hamburgu zostało w piątek, 12 czerwca, sparaliżowane z powodu poważnych utrudnień. Zarządzono ewakuację terminali i odwołano wszystkie odloty po tym, jak znaleziono podejrzany przedmiot. Na miejscu trwa szeroko zakrojona akcja policji, a podróżni zostali poproszeni o opuszczenie obiektu.

Lotnisko w Hamburgu
Autor: Benutzer:Staro1 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Problemy na lotnisku w Hamburgu

Niemieckie media informują, że w piątek, 12 czerwca przed południem pojawiły się utrudnienia dla pasażerów na lotnisku w Hamburgu. W porcie odwołano wszystkie odloty, a podróżnych ewakuowano ze strefy znajdującej się po kontroli bezpieczeństwa.

Co więcej, pasażerowie, którzy wsiedli już do samolotów, musieli z nich wysiąść. Podróżni na lotnisku zostali poinformowani przez głośniki, że obecnie nie odbywają się żadne odloty. 

Tabloid „Bild” podał, że na lotnisku znaleziono podejrzany przedmiot.

Wiadomo, że w terminalu trwa obecnie akcja policji. Na razie nie jest jasne, jak długo potrwają utrudnienia dla pasażerów.

Port lotniczy w Hamburgu 

Lotnisko w Hamburgu należy do pierwszej dziesiątki największych portów lotniczych w Niemczech. Według udostępnionych statystyk w roku 2024 port lotniczy obsłużył blisko 15 milionów podróżnych. 

Na lotnisku operują tacy przewoźnicy jak Eurowings, Ryanair, Wizz Air, czy Condor. Poza lotami krajowymi i regionalnymi z Hamburga można polecieć m.in. do Londynu, na Majorkę, czy do tureckiej Antalyi. 

Zamach w Hamburgu:

Zamach w Hamburgu
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EWAKUACJA LOTNISKA
HAMBURG