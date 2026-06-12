Szczątki 30 płodów na działce pod Rzeszowem! Tłumaczenie lekarki zaskakuje

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w czwartkowy poranek, 11 czerwca, na terenie prywatnej nieruchomości w miejscowości Lutoryż. Operator maszyny budowlanej podczas przygotowań do rozbudowy budynku mieszkalnego wyciągnął z ziemi fragmenty ciał w trakcie wykopów. O zdarzeniu błyskawicznie poinformowano lokalne organy ścigania, które natychmiast skierowały tam swoje patrole.

Pojawienie się mundurowych i specjalistów z zakresu techniki kryminalistycznej zapoczątkowało skrupulatne oględziny całego wyznaczonego obszaru, który otoczono charakterystycznymi taśmami. Kolejne godziny przeczesywania gruntu przynosiły ujawnianie następnych makabrycznych śladów i ludzkich szczątków, co wymusiło na policjantach kontynuowanie mozolnych prac dochodzeniowych bez najmniejszej przerwy przez całą noc.

Z informacji przekazanych przez dziennikarzy Radia ESKA wynika, że organy ścigania wydobyły z ziemi pozostałości należące do około 30 nienarodzonych dzieci. Tak gigantyczna i niespotykana skala koszmarnego znaleziska zmusiła prokuraturę do błyskawicznego uruchomienia bardzo rozbudowanego śledztwa mającego na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności.

Stacja radiowa ESKA ustaliła dodatkowo, że w przeszłości wspomniany teren należał do kobiety wykonującej zawód lekarza ze specjalizacją w patomorfologii. Medyczka w niedalekiej odległości przyjmowała pacjentów w ramach prywatnej praktyki, natomiast we wcześniejszych latach była również formalnie zatrudniona jako doświadczona specjalistka w jednej z placówek leczniczych na terenie Rzeszowa.

Dziennikarz dotarł do nieoficjalnych informacji z przesłuchania, podczas którego dawna właścicielka miała potwierdzić, że celowo pozbywała się na terenie prywatnej nieruchomości różnego rodzaju medycznych odpadów. Biorący udział w śledztwie mundurowi przejęli już kompletną papierologię lekarską, wliczając w to szczegółowe historie chorób osób odwiedzających gabinet. Teraz trwa wnikliwe wertowanie tych akt, co ma pozwolić na poskładanie w całość elementów tej mrocznej układanki.

Na tym początkowym etapie organy ścigania odmawiają podawania do publicznej wiadomości jakichkolwiek dodatkowych detali dotyczących prowadzonych działań. Kluczowym zadaniem śledczych jest w tym momencie dokładne potwierdzenie źródeł pochodzenia odkrytych tkanek organicznych, a także szczegółowe wyliczenie, ile dokładnie czasu przeleżały one ukryte pod powierzchnią ziemi.

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