Fala upałów zbiera śmiertelne żniwo. Lekarze podali dane

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-29 7:03

Ekstremalne fale upałów zabijają dosłownie tysiące ludzi w Europie. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), od drugiej połowy czerwca zarejestrowano przeszło 1300 nadmiarowych zgonów, mających związek z morderczymi temperaturami. Obecnie z falą gorąca walczy blisko 150 milionów Europejczyków.

Dzieci chłodzące się w miejskiej fontannie podczas upałów, obok dorośli z parasolkami. Scena ilustruje skutki ekstremalnych temperatur, o których więcej przeczytasz na naszym portalu. Zdjęcie symbolizuje potrzebę ochrony przed słońcem w gorące dni.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwoje dzieci bawi się w fontannie miejskiej na słonecznym placu przed dużym kamiennym budynkiem.

Alarm WHO w sprawie upałów. 1300 zgonów w Europie

Potężne fale upałów w Europie przynoszą tragiczne skutki. Według danych przekazanych przez dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, od 21 czerwca z powodu skrajnych temperatur zmarło o ponad 1300 osób więcej, niż wynikałoby ze statystyk dla tego okresu. Szacuje się, że aktualnie ze skwarem musi radzić sobie około 150 milionów mieszkańców Europy. Szef WHO zwrócił uwagę na to, że nie bez powodu skrajne temperatury określa się mianem "cichych zabójców". Zaznaczył przy tym, że budynki w naszej części świata często nie są przystosowane do takich wyzwań, bo budowano je z myślą o chłodniejszym klimacie.

Sonda
Czy lubisz upały?

Dramatyczna sytuacja we Francji. Tysiąc zgonów przez upały

Z wyjątkowo trudnymi warunkami zmaga się Francja, gdzie poinformowano o tysiącu nadmiarowych zgonów zarejestrowanych od minionej środy. Właśnie kończy się tam jedna z najbardziej dotkliwych fal gorąca, jakie kiedykolwiek udokumentowano w tym kraju. Rekordowe wskazania termometrów wystąpiły także w Wielkiej Brytanii, a niedługo potem żar lał się z nieba w Niemczech i Czechach.

Mordercze temperatury będą dziś, 29 czerwca także w Polsce, a w nocy temperatury nie spadły poniżej 25 stopni Celsjusza. To groźne dla organizmu, który pozbawiony jest możliwości nocnej regeneracji w chłodniejszym otoczeniu. Eksperci przypominają o konieczności dbania o nawodnienie, o unikaniu słońca i rezygnacji z intensywnego wysiłku. Warto zainteresować się losem osób starszych i samotnych, gdyż to one najgorzej znoszą tak ekstremalne warunki pogodowe.

Jak ulżyć niemowlęciu w upalny dzień? 7 rzeczy, które warto wypróbować
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UPAŁY
FRANCJA