Film "Barbie" oficjalnie zakazany przez rząd! "Promuje homoseksualizm"

Film "Barbie" zakazany w Kuwejcie! Rząd Libanu także chce wprowadzić taki zakaz. Mowa o małżeństwie i homoseksualizmie

Film "Barbie" to największy kinowy hit tegorocznych wakacji. Komedia w reżyserii Grety Gerwig z Margot Robbie i Ryanem Gosslingiem w rolach Barbie i Kena zarobiła w ciągu zaledwie trzech tygodni ponad miliard dolarów i stając się najbardziej kasowym filmem wyreżyserowanym przez kobietę. Na świecie zapanował szał Barbie i kolor różowy, a tymczasem jest takie miejsce na świecie, gdzie oglądanie tego dzieła jest surowo zakazane! Teraz rząd pewnego państwa oficjalnie zakazał wyświetlania w kinach filmu w reżyserii Grety Gerwig. Jakie to państwo? Chodzi o Kuwejt. Film "Barbie" "promuje idee i przekonania, które są obce kuwejckiemu społeczeństwu i porządkowi publicznemu" - powiedział rzecznik ministerstwa informacji. Wyświetlanie filmu Grety Gerwig będzie tam zakazane, by chronić "etykę publiczną i tradycje społeczne".

"Podważa i wyśmiewa rolę matki oraz kwestionuje konieczność małżeństwa i posiadania rodziny"

Także rząd Libanu ma zastrzeżenia do "Barbie" i zapewne także jej zakaże. Libański minister kultury Mohammad Mortada powiedział, że zwrócił się do ministerstwa spraw wewnętrznych o "podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zakazania pokazywania 'Barbie'" w kraju. Powód? Film "promuje homoseksualizm i transseksualizm (...) popiera odrzucanie opieki ojca, podważa i wyśmiewa rolę matki oraz kwestionuje konieczność małżeństwa i posiadania rodziny" - powiedział minister.

