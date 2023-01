i Autor: Carabinieri /AP

Brat ofiary ujawnia

Gangster Diabolik rozpuścił 12-latka w kwasie! Przerażające czyny króla mafii

Mafijny boss nie wahał się rozpuścić w kwasie 12-letniego chłopca, żeby zastraszyć jego ojca! Chodziło o to, by mężczyzna bał się zeznawać przeciwko mafii. Wychodzą na jaw kolejne przerażające czyny sycylijskiego bossa, którego po 30. latach zatrzymano we Włoszech. Matteo Messina Denaro wpadł w ręce policji w połowie stycznia.