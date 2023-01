60-letni Matteo Messina Denaro to syn szefa cosa nostra w Castelvetrano - Ciccio, niegdyś sojusznika mafii z rejonu Corleone i jej bossa Toto Riiny. Mężczyzna był poszukiwany od 1993 roku. Był jednym z najniebezpieczniejszych mafiosów na świecie: został skazany na dożywocie za dziesiątki zabójstw, między innymi za zabicie syna nawróconego mafiosa Giuseppe Di Matteo, który został rozpuszczony w kwasie, a także za zamachy na sędziów śledczych Giovanniego Falcone i Paolo Borsellino w 1992 roku. Wpadł w poniedziałek, 16 stycznia. W wyniku spektakularnej akcji służb został zatrzymany w prywatnej klinice w Palermo, do której przyjeżdżał na chemioterapię po tym, jak zdiagnozowano u niego nowotwór.

Potężny boss włoskiej mafii złapany. Messina Denaro ukrywał się w schowku za szafą

Włoscy śledczy zlokalizowali dom, w którym przez ostatnie lata mieszkał Denaro. Ciekawsze jest jednak miejsce, położone blisko tej posesji. Chodzi o dom w Campobello di Mazara koło Trapani, w którym mafiozo spędził ostatni rok, ukrywając się w niewielkim bunkrze schowanym... za szafą z ubraniami. Internauci kpią, że przez szafę przechodził do baśniowej rzeczywistości, jak w "Opowieściach z Narnii". Policjanci, którzy wkroczyli do kryjówki, znaleźli w niej cztery kartony dokumentów, które mogą mieć ogromną wartość w dochodzeniu przeciwko cosa nostra oraz sporo kamieni szlachetnych i biżuterii.

Messina Denaro zatrzymany. Jest chory na raka

Dom, w którym znajdowała się kryjówka, należy do znanego wymiarowi sprawiedliwości Errico Risalvato, niegdyś objętego śledztwem w sprawie przynależności do mafii i oczyszczonego z zarzutów. Jego brat natomiast za działalność mafijną został skazany na 14 lat więzienia - podaje PAP. Denaro w ostatnich latach posługiwał się tożsamością swojego pomocnika - Andrei Bonafede i to właśnie pod tym nazwiskiem był leczony w Palermo. Śledczy sprawdzają teraz, czy lekarze, którzy się nim zajmowali, wiedzieli, z kim mają do czynienia. Tymczasem Denaro został zamknięty w więzieniu w mieście L'Aquila w Abruzji w warunkach ostrego rygoru. Ma tam mieć zapewnione leczenie.

