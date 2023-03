Był tylko on, ręcznik i zachodnie przeboje. Aleksander Matownikow, jeden z najważniejszych generałów Putina, od stycznia 2020 roku zastępca dowódcy wojsk lądowych sił zbrojnych Rosji, a od niedawna dowódca grupy operacyjnej wojsk lądowych Rosji na Białorusi, stał się bohaterem seksskandalu po tym, jak do sieci wyciekło nagranie jego dzikich, erotycznych tańców. Na filmie, który prawdopodobnie został nagrany dla kochanki lub kochanka przez samego generała, widać, jak Matownikow z ręcznikiem na biodrach zaczyna radośnie pląsać, po czym zrzuca ręcznik i pokazuje dosłownie wszystko.

Rosja. Skandal erotyczny czy kara za niepowodzenia?

Nagranie pojawiło się między innymi na telegramowym, anonimowym kanale WczK-OGPU. Co najbardziej interesujące, zostało opublikowane w internecie zaledwie dzień po tym, gdy na lotnisku w Maczuliszczach pod Mińskiem doszło do ataku na rosyjski samolot wczesnego ostrzegania A50, warty - jak podaje "The Sun" - ok. 1,5 mld zł. Media niezależne podały, że odpowiedzialność za akt dywersji wzięła na siebie grupa byłych białoruskich wojskowych i funkcjonariuszy używająca nazwy BYPOL. W Rosji szybko obwiniono o fatalny incydent właśnie Matownikowa.

Rosyjski generał pokazał się nago. Koniec kariery?

Teraz pojawiają się głosy, że wyciek jego sekstaśmy był planowanym działaniem Putina. "Daily Telegraph" podaje, że publikacja erotycznego wideo jest strategią Moskwy mającą na celu zawstydzenie generała w związku z rzekomymi niepowodzeniami w jego misjach. To już koniec wojskowej kariery Matownikowa?

