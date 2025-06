Gigantyczne niewybuchy w centrum miasta! Ewakuują 20 tysięcy osób

Szokujące doniesienia od naszych zachodnich sąsiadów! Regionalny nadawca WDR informuje, że w Kolonii w Niemczech trwa rozbrajanie trzech niewybuchów z czasów II wojny światowej. "Z centrum miasta ewakuowano ok. 20 tys. osób. To największa tego typu operacja w Kolonii od 1945 roku" - podkreśla WDR. To dwie 20-tonowe bomby oraz jedna 10-tonowa produkcji amerykańskiej. Znaleziono je w dzielnicy Deutz na prawym brzegu rzeki.

Pilne! Zamykają centrum miasta! Ewakuacja obejmuje 20 tysięcy osób

Jak podaje PAP, skala ewakuacji jest niewiarygodna, a obszar, który obejmuje, jest historyczny. To ścisłe centrum miasta, nieopodal wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO katedry. Obejmuje starówkę, trzy mosty, dworzec kolejowy, szpital oraz siedzibę telewizji RTL. Władze utworzyły tymczasowe schroniska dla osób zmuszonych opuścić swoje domy i miejsca pracy, m.in. na terenie kilku browarów. Służby muszą dopilnować, aby absolutnie nikt nie został na zagrożonym terenie, dlatego pukają od drzwi do drzwi, szukając osób, które jeszcze się z niego nie oddaliły. "Największym wyzwaniem jest dla nas zamknięcie centrum, tak by absolutnie nikt nie mógł się do niej dostać" - powiedział w rozmowie z dziennikiem "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Johannes Brauns, szef urzędu ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego w Kolonii. Jest szansa, że mieszkańcy będą mogli bezpiecznie wrócić do domów wieczorem.

Ewakuacje w Kolonii to norma?

PAP zwraca uwagę, że według szacunków na Kolonię w trakcie II wojny światowej alianci, w tym w "nalocie tysiąca bombowców" przeprowadzonym przez RAF z 30 na 31 maja 1942 roku, zrzucili nawet 1,5 mln bomb. Obok Hamburga i Drezna Kolonia była jednym z najbardziej zniszczonych dywanowymi nalotami niemieckich miast. To nie jest pierwsza sytuacja, w której trzeba ewakuować ludzi w Kolonii z powodu niewybuchów. Tylko w 2024 roku znaleziono tam łącznie 31 bomb i przeprowadzono 17 ewakuacji, które objęły łącznie 36 tys. osób.