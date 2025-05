PILNE! Dramat na budowie w Niemczech. Wśród ofiar Polacy!

Wzywa do "rozbrojenia serc"

Król Karol III odwiedzi Kanadę. To ma być sygnał sprzeciwu wobec Donalda Trumpa

Diagnoza Joe Bidena to nie tylko kwestia medyczna. Opinia lekarki: „Wyparcie to zła strategia”

Tragedia w Niemczech. Zginęły trzy osoby, w tym dwóch Polaków

Z OSTATNIEJ CHWILI! Wielka tragedia w Badenii-Wirtembergii na południu Niemiec. Jak podał portal t-online, cytujący informacje od lokalnej policji, około godz. 12.30 w środę (21 maja) na budowie mostu w Horb am Neckar zginęły trzy osoby. Trzech pracowników poniosło śmierć, gdy z dużej wysokości spadła gondola robocza, w której się znajdowali. Ofiary śmiertelne to Niemiec i dwóch Polaków.

Dramat na budowie w Niemczech. Pękła stalowa lina, trzy osoby nie żyją

Jak przekazuje PAP, trzej mężczyźni w wieku od 40 do 46 lat, znajdowali się w gondoli na dużej wysokości, kiedy pękła podtrzymująca ją stalowa lina. Gondola spadła na ziemię, a znajdujący się w niej pracownicy zginęli w wyniku uderzenia. Ratownicy od razu zostali wezwani na miejsce, jednak nic już nie mogli zrobić. Na razie nie jest jasne, dlaczego lina pękła. "Gondola nie była przeciążona, a korzystanie z niej przez trzy osoby jednocześnie było zgodne z przepisami" - przekazała lokalna policja. Od dwóch lat w Horb am Neckar powstaje most drogowy nad doliną Neckaru. Zatrudnionych na budowie jest około 70 osób - podał niemiecki dziennik "Bild".

Wypadek na budowie linii tramwajowej w Olsztynie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.