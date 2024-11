Gigantyczne szerszenie już w Europie! Zagrażają ludziom i pszczołom

Monstrualne szerszenie z Azji odkryte w Hiszpanii. Vespa soror może wytępić nasze pszczoły, jeśli w porę nie zareagujemy

Jak gdyby mało było kłopotów w Europie, pojawiły się jeszcze one - szerszenie giganty! Nie, nie chodzi o te, o których pisaliśmy jeszcze w październiku. Vespa velutina z Azji owszem, też przyleciały na nasz kontynent, ale teraz okazuje się, że mamy tu jeszcze jeden gatunek egzotycznych szerszeni. Tym razem chodzi o ogromne owady gatunku vespa soror. Osobniki mogą mieć niemal pięć centymetrów długości i kąsają równie zaciekle, co inne szerszenie azjatyckie. Znaleziono je w północnej Hiszpanii. Złapały się przypadkowo w pułapki na osy i dzięki temu naukowcy odkryli, że pojawiają się już nie tylko w Azji, gdzie są gatunkiem rodzimym, ale i u nas. Zagrożenie jest poważne - ostrzegają badacze w piśmie naukowym „Ecology and Evolution”.

Ich ukąszenie może być śmiertelnie niebezpieczne, a do tego szerszenie polują na motyle czy na pszczoły miodne

Skąd szerszenie giganty wzięły się w Hiszpanii? Prawdopodobnie dostały się tam z jakąś paczką wysłaną z Chin, Indii czy Tajlandii. Ich ukąszenie może być śmiertelnie niebezpieczne zwłaszcza dla osób uczulonych na jad owadów, ale nie tylko o to chodzi. Bo vespa soror żywi się innymi owadami, w tym na motyle czy na pszczoły. A jak wiadomo, pszczoły są nam niezbędne do życia. Dodatkowo zjadają też małe kręgowce, takie jak jaszczurki. Jets to gatunek inwazyjny, który może realnie zaszkodzić naszemu środowisku naturalnemu, a w konsekwencji także nam. Na szczęście mamy jeszcze szansę coś z tym zrobić. Naukowcy przypominają, że w 2019 roku podobny problem miała Ameryka Północna, tam jednak udało się w porę wytępić przybyłe z Azji osobniki. Z drugiej strony nie jest to łatwe, bo szerszenie olbrzymie budują gniazda pod ziemią i trudno jest je wytropić.

In Spanje zijn voor het eerst exemplaren v/d Zuidelijke Aziatische reuzenhoornaar (Vespa soror) gevonden. Deze is nauw verwant met de beruchte Noordelijke Aziatische reuzenhoornaar (V. mandarinia). Dit is de vijfde hoornaarsoort in Europa (naast de Europese hoornaar, Orientaalse… pic.twitter.com/eHKsTtCW3l— De Wespenvriend (@wespenvriend) November 11, 2024

