Gisele Bundchen wraca! Gwiazda nie wytrzymała na emeryturze

Gisele Bündchen porzuciła emeryturę?! Gwiazda znowu pozuje do zdjęć w bikini

Gisele Bündchen (42 l.) kilka lat temu ogłosiła, że odchodzi na modelingową emeryturę. Niegdyś najlepiej opłacana modelka świata chciała skupić się na rodzinie. Jednak nie wytrzymała! Jak pisze "Page Six", gwiazda znowu pozuje do zdjęć. Wskoczyła w ekskluzywne bikini od Chanel i gnie się podczas reklamowej sesji zdjęciowej w Miami. Rozwiany włos, idealna sylwetka, rozmarzone spojrzenie... aż trudno uwierzyć, że taka piękność choć przez chwilę chciała porzucić pozowanie do zdjęć. Czy to tylko jeden wyjątek w życiu seksownej emerytki, a może wróci do branży na stałe?

Gisele Bündchen. Zarobki, rodzina, rozwód i... nowa miłość?

Gisele Bündchen przez 15 lat była najlepiej opłacaną modelką na świecie. Zarabiała około 30 milionów dolarów rocznie, została zdetronizowana dopiero w 2017 roku przez Kendall Jenner. Na modellingową emeryturę odeszła w wieku 34 lat. Ślub z Tomem Bradym Gisele wzięła w 2009 roku. W tym samym roku w grudniu modelka urodziła swoje pierwsze dziecko, 13-letniego dziś Benjamina, a w 2012 roku 10-letnią dziś Vivian Lake. Jesienią 2022 roku zaczęto plotkować o kryzysie w ich związku, potem para potwierdziła, że się rozwodzi. Następnie Purepeople podało, że Gisele Bundchen i Joaquim Valente, jej trener ju-jitsu są parą, tajemnicze źródło zbliżone do modelki powiedziało z kolei "Page Six", że to tylko plotki, a trenera i Gisele łączy jedynie przyjaźń... Joaquim Valente i Gisele Bundchen poznali się jeszcze w 2021 roku podczas sesji zdjęciowej.

