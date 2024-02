Golas biegał po lotnisku! Obejrzał wszystko i został sławny, nim go złapali

Golas szalał na lotnisku. Nagi mężczyzna został gwiazdą internetu przez swój pijacki wyczyn. Zobacz, co wyprawiał!

Takiego widoku pasażerowie czekający na samolot na międzynarodowym lotnisku Fort Lauderdale-Hollywood zupełnie się nie spodziewali. Szalał tam golas! Całkowicie goły mężczyzna wskoczył do hali odlotów i myszkował po niej bezkarnie przez dłuższy czas. Golas zajrzał w każdy kąt, a pasażerowie filmowali go telefonami. Wideo trafiło na portal Local10. Mężczyzna próbował dostać się do taśmy bagażowej i otwierać drzwi do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu. Obsługa lotniska wezwała policję, ale golas nie zamierzał łatwo się poddać. Podczas zatrzymania stawiał opór i za nic na świecie nie chciał przerwać spaceru, ale w końcu został obezwładniony. Co się okazało?

Cała gama zarzutów dla golasa z lotniska. Do tego dożywotni zakaz wstępu do tego portu lotniczego

Jak pisze New York Post, golasem, który zdążył już dzięki swojemu wyczynowi zyskać światową sławę, okazał się imprezowicz, któremu balanga wymknęła się spod kontroli. Pijany 36-letni Martin Evtimow został aresztowany przez dwóch zastępców szeryfa i funkcjonariuszy ochrony transportu (TSA). Evtimovowi postawiono wiele zarzutów, w tym stawiania oporu przy aresztowaniu połączonego z użyciem przemocy, dwukrotnego pobicia funkcjonariusza publicznego, obnażania narządów płciowych,. niestosownego zachowania oraz zakłócania porządku pod wpływem alkoholu. Ma też dożywotni zakaz wstępu na lotnisko, po którym paradował nago. Golas trafił do aresztu. Ciekawe, czy po wytrzeźwieniu pamiętał, jak został gwiazdą internetu?

